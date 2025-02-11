Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Turun, Penjualan Motor Januari 2025 Capai 557.191 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:04 WIB
Turun, Penjualan Motor Januari 2025 Capai 557.191 Unit
Turun, Penjualan Motor Januari 2025 Capai 557.191 Unit (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melaporkan penjualan motor di Indonesia pada Januari 2025. Pada Januari 2025, penjualan motor turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

1. Penjualan Motor pada Januari 2025 Turun

Melansir laman AISI, Selasa (11/2/2025), total distribusi sepeda motor dari pabrik ke diler alias wholesales pada Januari 2025 tercatat sebanyak 557.191 unit. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan penjualan sepeda motor pada 2024 yang mencapai 592.658 unit.

Meski menurun, skuter matic masih menjadi model yang paling diminati masyarakat Indonesia. Tercatat pada Januari 2025, skutik menyumbang penjualan sebesar 93,75 persen. Angka ini meningkat dibanding Januari 2024 yang mencapai 90,39 persen.

Sementara itu, segmen motor underbone (bebek) dan sport mengalami penurunan pangsa pasar. Penjualan motor underbone pada Januari 2025 hanya berkontribusi 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan Januari 2024 dengan 5,40 persen.

Sementara motor sport hanya berkontribusi sebesar 2,89 persen pada Januari 2025. Ini menurun dibandingkan Januari 2024 yang memberi kontribusi sebesar 4,21 persen.

 

