Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025 Diramaikan Lebih dari 190 Peserta, Begini Cara Dongkrak Penjualan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |19:34 WIB
IIMS 2025 Diramaikan Lebih dari 190 Peserta, Begini Cara Dongkrak Penjualan
IIMS 2025 Diramaikan Lebih dari 190 Peserta, Begini Cara Dongkrak Penjualan (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, menjadi pameran otomotif pertama di Tanah Air pada tahun ini. Diharapkan gelaran ini dapat mendongkrak penjualan, khususnya di roda empat.

Sebagai informasi, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) telah merilis data penjualan mobil pada Januari 2025. Penjualan wholesales alias distribusi dari pabrik ke dealer sebesar 61.843 unit atau turun 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

1. Optimis Penjualan 2025

Project Director IIMS 2025, Rudi MF, mengatakan pihaknya optimistis dalam menyambut tahun ini. Meski dihadapi dengan beragam tantangan, seluruh produsen terlihat percaya diri terhadap industri otomotif Indonesia sepanjang 2025.

"Harus optimis walaupun kita tahun 2024 cukup menantang karena turun sekitar 16 persen dari 1 jutaan ke 800 ribuan. Tapi kalau dilihat dari awal tahun, banyak banget brand-brand dari luar masuk ke Indonesia, jadi hawanya masih optimis," kata Rudi dalam acara talkshow Morning News, Selasa (11/2/2025).

2. IIMS 2025 Lebih Banyak Peserta

Untuk meningkatkan penjualan di awal tahun, Rudi mengungkapkan, IIMS telah mengundang sebanyak-banyaknya brand, mulai dari roda empat, roda dua, dan industri pendukung.

"Dari kami sendiri selaku pihak penyelenggara, ada banyak effort tahun ini biar hasilnya baik, terutama untuk transaksi yang diharapkan. Terutama kita menjaga momentum selalu menggelar IIMS sebelum lebaran," ujarnya.

"Kita tahu masyarakat Indonesia rata-rata pembelian mobil itu digunakan untuk mudik. Jadi salah satunya timing kita jaga sebelum puasa dan lebaran. Lalu juga komunikasi dan promosi kita tingkatkan dari tahun-tahun yang lalu," lanjut Rudi.

Sebagai informasi, tahun ini IIMS akan menggunakan lahan seluas lebih dari 150 ribu square meter. Bahkan, mereka akan memanfaatkan lahan Gambir Expo untuk menampung seluruh peserta yang ikut meramaikan IIMS 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement