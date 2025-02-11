Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ilmuwan Kembangkan Baterai Mobil Listrik Dapat Padamkan Api dan Lebih Tahan Lama

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |13:11 WIB
JAKARTA - Serangkaian kebakaran mobil listrik belakangan ini disebabkan baterai yang terlalu panas atau overheat. Namun ada kabar baik, ilmuwan Korea Selatan telah mengembangkan baterai lithium yang lebih tahan dengan api.

Dalam kasus yang jarang terjadi, baterai mobil listrik terbakar secara bertahap, kemudian membesar dan sulit dipadamkan. Sel lithium-ion yang terbakar tak terkendali dan tak mampu dipadamkan selama berjam-jam akibat arus daya yang terus mengalir.

1. Ilmuwan Kembangkan Baterai yang Bisa Padamkan Api

Melansir InsideEVs, Selasa (11/2/2025), sebuah tim peneliti di Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology telah mengembangkan baterai logam lithium yang memiliki masa pakai lebih lama. Bahkan, baterai ini dapat memadamkan api dengan sendirinya berkat elektrolit yang dikembangkan secara khusus.

Para ilmuwan mengembangkan elektrolit polimer padat tiga lapis yang dapat mencegah kebakaran dan memfasilitasi pergerakan cepat ion pembawa muatan di dalam sel. Setelah 1.000 siklus pengisian dan pengosongan, baterai logam lithium mempertahankan hampir 88 persen dari kapasitas aslinya.

"Penelitian ini diantisipasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap komersialisasi baterai logam lithium yang menggunakan elektrolit (polimer padat), sekaligus memberikan peningkatan stabilitas dan efisiensi (pada) perangkat penyimpanan energi," ujar peneliti utama studi tersebut, Dr. Kim Jae-hyun, dalam sebuah siaran pers.

1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
