Viral Diduga Marah karena Kaget Dengar Klakson Telolet, Pemotor Dikeroyok Kru Bus

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan kru bus mengeroyok seorang pengendara motor di jalan. Dalam video yang tersebar, disebutkan pemotor tersebut marah karena kaget dengan suara klakson telolet.

1. Viral Kru Bus Keroyok Pemotor Gara-Gara Klakson Telolet

Dalam video yang beredar di Instagram, tampak bus sedang menyalakan klakson telolet di jalan umum. Bus tersebut dikelilingi para pemburu klakson telolet sehingga membuat jalan padat.



Tak lama, terlihat kru bus turun dan langsung berlari seperti sedang mengejar seseorang. Aksi tersebut diikuti kru bus lainnya yang berjumlah enam orang. Ternyata mereka mengejar pemotor yang kesal karena jalan macet akibat bus tersebut.

"Beredar video saat pengendara motor dikeroyok crew bus. Kronologi pengendara motor kaget saat bus membunyikan telolet dan marah2 menjuntuk sang supir dan crew bus turun langsung mengeroyok pengendara motor," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Video tersebut menuai banyak komentar dari netizen. Mayoritas sepakat telolet cukup mengganggu serta membahayakan. Banyak korban anak-anak yang meninggal demi mendengar suara basuri tersebut.

2. Klarifikasi PO Bus

Peristiwa yang viral itu langsung ditanggapi pihak pengelola PO QQ Trans. Mereka melakukan pembelaan dengan mengatakan pemotor tiba-tiba mendobrak kaca pintu penumpang dan memukul tangan co-driver. Bahkan, mereka mengatakan saat itu sedang tak menyalakan klakson telolet.

Padahal, dalam video terlihat jelas pengemudi tersebut sedang melintas di sisi kiri bus dan terkejut karena sopir membunyikan klakson telolet. Terlihat pukulan yang dilakukan oleh pemotor tersebut terjadi saat klakson telolet dibunyikan.