HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pendatang Baru Maka Motors Target Buka 19 Showroom Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:28 WIB
Pendatang Baru Maka Motors Target Buka 19 Showroom Tahun Ini
Maka Cavalry (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pendatang baru Maka Motors menargetkan dapat membuka 19 showroom pada tahun ini. Sebagai tahap awal, 5 showroom resmi dibuka di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

1. Maka Motors Target Buka 19 Showroom

Diketahui, Maka Motors resmi meluncur ke pasar otomotif Tanah Air pada 15 Januari 2025. Produsen lokal itu meluncurkan motor listrik Cavalry sebagai model pertamanya yang ditawarkan ke konsumen. 

"Sesuai komitmen kami saat acara peluncuran pada 15 Januari lalu, hari ini kami dengan bangga meresmikan lima Maka Showroom sekaligus," ujar CEO dan Founder Maka Motors, Raditya Wibowo, saat meresmikan showroom di wilayah Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). 

Selain di Radio Dalam, showroom lainnya berlokasi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara; Bekasi; Gading Serpong; serta Depok. 

"Peresmian kelima showroom ini pun merupakan tahap awal. Kami menargetkan untuk membangun total 19 showroom di tahun 2025," ucapnya. 

Maka Showroom hadir dengan layanan 3S (sales, service, spare part). Di setiap showroom disediakan fasilitas charging station. Konsumen bisa mengisi daya fast charging secara gratis. 

Selain itu, ada unit Cavalry yang tersedia untuk calon konsumen melakukan test ride. 

"Jadi siapapun bisa datang disini untuk test drive motornya dan juga ngobrol sama team sales kita untuk beli motornya," tuturnya.

 

