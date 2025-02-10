5 Rekomendasi Mobil Bekas Murah untuk Pemula

JAKARTA - Bagi pemula yang ingin memiliki kendaraan pertama dengan anggaran terbatas, membeli mobil bekas adalah pilihan yang bijak. Berikut rekomendasi mobil bekas yang terjangkau, sebagaimana dihimpun pada Senin (10/2/2025):

1. Honda Brio Satya 2014

Untuk pemula yang sering berkendara di kota, Honda Brio Satya memiliki desain kompak dan sporty. Dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder, itu memiliki kekuatan 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 109 Nm pada 4.500 rpm. Dua airbag SRS dan sistem pengereman ABS adalah fitur keselamatan. Untuk penggunaan sehari-hari, mengkonsumsi bahan bakar rata-rata 20,1 km/liter. Harga barang bekas dapat berkisar antara Rp80 juta hingga Rp100 juta, tergantung pada kondisinya dan tahun produksinya.

2. Toyota Avanza G 2004

Ketika disebut sebagai "mobil sejuta umat", Toyota Avanza menawarkan kemudahan perawatan dan keandalan yang luar biasa. Tahun 2004, Varian G memiliki mesin 1.3L K3-VE 4 silinder dengan kekuatan 87 PS pada 6.000 rpm dan torsi 116 Nm pada 3.200 rpm. Sistem audio, AC, dan power window adalah fitur standar. Dengan kecepatan rata-rata 12 km/liter, bahan bakar diperlukan. Harganya saat ini berkisar antara Rp75 juta dan Rp83 juta.

3. Daihatsu Xenia Li VVT-I 2006

Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza saudara kembar dengan beberapa perbedaan. Versi 2006 dari Li VVT-i memiliki mesin 1.0L EJ-VE 3 silinder yang memiliki kekuatan 63 PS pada 5.600 rpm dan torsi 90 Nm pada 3.600 rpm. Power window, sistem audio 1DIN, dan AC adalah fitur standar. Ini adalah pilihan yang ekonomis untuk pemula dengan konsumsi bahan bakar sekitar 13–15 km/liter. Harganya saat ini sekitar Rp55 juta.