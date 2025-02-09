Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Uji Coba Fitur Mode AI untuk Search

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |19:53 WIB
Google Uji Coba Fitur Mode AI untuk Search
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Google dilaporkan telah mulai menguji secara internal fitur kecerdasan buatan (AI) baru untuk platform Pencarian atau Search. Fitur yang disebut sebagai Mode AI tersebut pertama kali dirumorkan pada Desember 2024 dan dikatakan akan membuka antarmuka layar penuh tempat pengguna dapat mengajukan pertanyaan yang rumit dan eksploratif, dan AI merespons dengan cara percakapan dan menampilkan URL jika mereka ingin menyelami lebih jauh topik tersebut.

Fitur ini dilaporkan terpisah dari AI Overview atau Ringkasan AI yang muncul di bagian atas hasil penelusuran di Google Penelusuran.

Pencarian Google Bisa Mendapatkan Mode AI

Menurut laporan 9to5Google, raksasa teknologi yang berbasis di Mountain View tersebut saat ini sedang menguji coba produk atau layanan secara internal) Mode AI. Mengutip email internal kepada karyawan Google, publikasi tersebut mengklaim bahwa perusahaan tersebut sekarang mengundang karyawan untuk menggunakan dan menguji fitur tersebut.

Email yang dilaporkan menggambarkan Mode AI sebagai "Penelusuran yang meneliti secara cerdas untuk Anda – mengatur informasi menjadi perincian yang mudah dicerna dengan tautan untuk menjelajahi konten di seluruh web". Google dilaporkan juga mengungkapkan dalam email tersebut bahwa AI Mode didukung oleh versi kustom Gemini 2.0 yang mampu "memiliki kemampuan penalaran dan berpikir tingkat lanjut."

Terakhir, email tersebut juga menyertakan tangkapan layar antarmuka pengguna. Ini dilaporkan dianggap sebagai antarmuka awal dan bukan versi final. Fitur tersebut dikatakan juga berfungsi di perangkat seluler, demikian dilansir Gadgets 360.

Berdasarkan tangkapan layar, mode AI akan ditempatkan di antara filter lain, seperti Gambar, Video, dan Berita. Setelah pengguna mengetuknya, antarmuka layar penuh terbuka, tempat chatbot AI bertenaga Gemini menjawab pertanyaan secara percakapan. Di sisi kanan, ia juga menampilkan URL tempat ia memperoleh informasi. Pengguna dapat mengeklik tautan mana pun untuk menyelami topik tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183707//pemerintah-1zxM_large.jpg
Menkum Supratman Usul Pertemuan Membahas Royalti Musik dan AI dalam Forum ASEAN - Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183185//fitur_ini_akan_menampilkan_peringatan_aplikasi_yang_menguras_baterai-G269_large.jpg
Google Play Akan Segera Tampilkan Peringatan Aplikasi Boros Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182724//ilustrasi-Th61_large.jpg
Apple dan Google Bahas Kesepakatan Rp16,6 Triliun untuk Peningkatan AI pada Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558//wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/16/3182442//arsene_wenger-R784_large.jpg
Lenovo Akan Bawa Solusi Berteknologi AI ke World Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182296//meta-7GVu_large.jpg
Meta Bakal Investasikan USD600 Miliar Kembangkan Pusat Data AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement