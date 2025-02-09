Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bertahun-tahun Berkelana di Ruang Angkasa, Tesla Roadster Elon Musk Bikin Geger karena Dikira Asteroid

Bintang Rizky , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |17:55 WIB
Bertahun-tahun Berkelana di Ruang Angkasa, Tesla Roadster Elon Musk Bikin Geger karena Dikira Asteroid
Tesla Roadster yang diluncurkan SpaceX ke ruang angkasa. (Foto: SpaceX)
A
A
A

JAKARTA – Mobil Tesla Roadster, yang diluncurkan oleh SpaceX, milik miliarder Elon Musk pada 2018, membuat heboh setelah diidentifikasi sebagai asteroid dekat Bumi secara keliru. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran atas pelacakan puing-puing ruang angkasa.

Objek milik Elon Musk tersebut diluncurkan melalui roket SpaceX Falcon Heavy hampir tujuh tahun lalu. Benda ini secara keliru masuk dalam daftar sebagai asteroid yang berada dekat dengan Bumi yang baru, oleh Minor Planet Center (MPC) pada 2 Januari, sebelum klasifikasi tersebut ditarik dalam beberapa jam.

Kesalahan ini disebabkan oleh seorang astronom amatir di Turki. Ia menggunakan data umum yang tersedia, mengakibatkan kekhawatiran atas pelacakan puing-puing luar angkasa dan dampaknya terhadap pengamatan astronomi.

Dilansir dari Astronomy.com, MPC menyebutnya dengan nama 2018 CN41 sebagai Near-Earth Oject (NEO). Klasifikasi tersebut didasarkan pada data pelacakan historis, tetapi setelah peninjauan, penemuan tersebut dibatalkan hanya 17 jam kemudian. Astronom yang melaporkan hal tersebut menyadari kesalahannya tersebut setelah analisis lebih lanjut.

Astronom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Jonathan McDowell mengatakan ke Astronomy.com, bahwa kesalahan identifikasi objek luar angkasa ini belakangan sangat sering terjadi. Ia khawatir hal ini akan memberikan implikasi yang buruk dan dapat memberikan kerugian finansial yang besar. Nilai USD1 miliar bisa saja hangus sia-sia oleh peluncuran wahana antariksa untuk mengamati benda luar angkasa yang ternyata bukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3181984//elon_musk-KIyS_large.jpg
Tesla Setujui Paket Gaji Rp16,686 Triliun untuk Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178523//mobil_listrik_tesla_meledak-4NXy_large.jpg
Mobil Listrik Tesla Meledak saat Dicas Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177402//mobil_listrik_tesla-WVzf_large.jpg
Mobil Listrik Murah Tesla Meluncur, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/15/3176272//ilustrasi-BpVs_large.jpeg
Sistem FSD 2,9 Juta Mobil Tesla Diselidiki Terkait Pelanggaran Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174800//byd-VGEu_large.jpg
BYD Jadi Produsen Mobil Listrik Terlaris, Unggul Telak dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173818//xiaomi-SIGr_large.jpg
Kisah Bos Xiaomi Beli 3 Tesla Model Y demi Riset Mobil Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement