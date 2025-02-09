Fitur Baru WhatsApp Bakal Bikin Pembuatan Komunitas Jadi Lebih Mudah

JAKARTA - WhatsApp kembali menambahkan fitur baru dalam rilis beta terbaru untuk Android. yang dirilis hari ini untuk mereka yang terdaftar dalam grup pengujian beta WhatsApp di Play Store.

Dilansir GSM Arena, fitur ini merupakan peningkatan kualitas hidup, yang dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan komunitas. Setelah fitur ini lulus dari beta dan diluncurkan untuk semua orang, Anda akan dapat membuat komunitas baru dari tab obrolan, cukup dengan menekan tombol hamburger (tiga titik) di kanan atas lalu memilih Komunitas baru.

Menekan tombol itu juga dapat membawa Anda ke pembuatan grup baru, ke pesan berbintang, atau ke Pengaturan, seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas. Mengenai pembuatan Komunitas, penambahan ini pada dasarnya menghemat satu ketukan, karena Anda tidak perlu lagi membuka tab Komunitas untuk membuat yang baru.

Alasannya dihadirkannya fitur ini bisa jadi karena tab Komunitas akan digantikan oleh tab baru yang didedikasikan untuk chatbot AI, jadi, jika tab Komunitas menghilang, maka ini akan menjadi lebih dari sekadar peningkatan kecil.

(Rahman Asmardika)