Google Messages Akan Bisa Lakukan Panggilan Video Langsung dengan WhatsApp

JAKARTA - Google Messages tengah berupaya melakukan integrasi yang menarik dengan WhatsApp. Hal ini terungkap melalui pembongkaran APK versi terbaru aplikasi Google Messages, yang menunjukkan kemampuan aplikasi tersebut untuk melakukan panggilan video WhatsApp langsung dari Messages akan segera hadir.

Dilansir GSM Arena, jika Anda dan orang yang Anda ajak mengobrol di Messages sama-sama memiliki WhatsApp, Anda akan mendapatkan opsi baru di menu kanan atas: ikon video, yang jika diketuk, akan bertuliskan Panggilan Video WhatsApp.

Mengetuk tampilan tersebut akan langsung memulai panggilan video di WhatsApp. Saat ini, fitur ini hanya tersedia untuk obrolan satu lawan satu. Untuk obrolan grup (atau jika kontak yang Anda ajak bicara satu lawan satu tidak memiliki WhatsApp), opsi panggilan video di Messages akan menggunakan Google Meet sebagai default.

Tentu saja, fungsi sebenarnya dapat berubah antara sekarang dan peluncuran integrasi panggilan video WhatsApp. Nantinya diharapkan Messages akan memberi opsi untuk menggunakan WhatsApp atau Meet untuk panggilan video - karena beberapa orang mungkin ingin menggunakan Meet untuk melakukan panggilan video dengan orang yang juga memiliki WhatsApp.

Tidak jelas kapan fitur ini akan diluncurkan, tetapi fitur ini sedang dalam tahap pengembangan aktif, jadi kemungkinan akan hadir dalam beberapa minggu ke depan.

(Rahman Asmardika)