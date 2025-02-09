Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Geely Bakal Integrasikan Model AI DeepSeek pada Model Mobil Generasi Mendatang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |18:45 WIB
Geely Bakal Integrasikan Model AI DeepSeek pada Model Mobil Generasi Mendatang
Geely EX5. (Foto: Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Brand otomotif asal China Geely telah mengumumkan kemitraan dengan perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) paling populer saat ini, DeepSeek. Rencananya, Geely akan mengintegrasikan model AI dari DeepSeek ke dalam mobil pintar generasi berikutnya, menjanjikan terobosan dalam cara berinteraksi dengan kendaraan dan merasakan pengalaman berkendara yang cerdas.

Kolaborasi antara Geely dengan DeepSeek ini diumumkan pada 6 Februari, dan melibatkan integrasi model AI yang dikembangkan sendiri oleh Geely dengan model R1 milik DeepSeek. Integrasi ini bertujuan interaksi manusia-komputer dan kemampuan berkendara yang cerdas.

Geely berencana untuk menggunakan teknik yang disebut pelatihan distilasi, di mana output dari model R1 DeepSeek yang lebih besar dan lebih canggih akan melatih dan menyempurnakan model AI FunctionCall kontrol mobil Xingrui milik Geely sendiri. Pada dasarnya, ini akan menjadi pelatihan kelas tinggi untuk AI, di mana model yang lebih kecil akan belajar dari yang lebih besar, demikian dilansir Arena EV.

Untuk diketahui, Geely telah meluncurkan model AI Xingrui pada Januari, yang diklaim sebagai model AI otomotif pertama di dunia yang dikembangkan sendiri dan memiliki skenario lengkap. Xingrui terdiri dari tiga model inti: bahasa, multimoda, dan digital twin, yang menempatkan brand ini sebagai salah satu yang terdepan di bidang integrasi AI kendaraan.

Industri otomotif di China tengah merangkul teknologi seperti komputasi awan (cloud) dan AI, sehingga kemitraan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Geely memiliki strategi "Smart Geely 2025" yang menguraikan komitmennya untuk menerapkan teknologi AI mutakhir, termasuk model interaksi suara menyeluruh, sasis digital AI, dan sistem pengemudian cerdas yang canggih.

 

Halaman:
1 2
      
