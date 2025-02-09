Rekomendasi Daftar Mobil Bekas di Bawah Rp100 juta

JAKARTA - Solusi tepat untuk mendapatkan kendaraan berkualitas tanpa mengeluarkan biaya besar adalah membeli mobil bekas dengan anggaran di bawah Rp100 juta, Berikut beberapa rekomendasi mobil bekas lengkap dengan spesifikasi mesin dan fitur, sebagaimana dihimpun pada Rabu (5/2/2025):

Rekomendasi Mobil Bekas Harga di Bawah Rp100 Juta

1. Honda Jazz GE8 2008

Desain sporty generasi kedua Honda Jazz sangat disukai oleh generasi muda. Ditenagai oleh mesin L15A i-VTEC SOHC 1.500 cc 4 silinder, memiliki kekuatan hingga 120 PS dan torsi 145 Nm. Ada sistem audio berkualitas tinggi, AC, dan sistem keselamatan seperti airbag dan ABS. Harga bekasnya antara Rp80 juta dan Rp100 juta.

2. Daihatsu All New Xenia Terbaru 2012

Xenia 2012 memiliki mesin K3-VE 1.3 liter dengan tenaga 92 PS dan torsi 120 Nm, yang merupakan MPV andalan. Ini adalah mobil yang sangat hemat bahan bakar dan memiliki kabin yang luas yang dapat menampung hingga tujuh orang. Sistem audio dan AC double blower adalah fitur standar. Harga bekasnya berkisar antara Rp80 juta dan Rp100 juta.

3. Toyota Yaris 2006-2009

Dengan mesin 1.5 liter, Toyota Yaris sporty memiliki tenaga 107 PS pada 6.000 rpm dan torsi 14.3 kgm pada 4.200 rpm. Ada AC, power window, dan sistem audio. Harga bekasnya antara Rp90 juta dan Rp100 juta.