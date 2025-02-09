Bakal Dirilis Tahun Ini, Berikut Informasi Tentang GTA VI yang Sudah Diketahui

JAKARTA – Tidak perlu diragukan lagi kalau Grand Theft Auto 6 atau GTA VI adalah game sangat dinantikan oleh para gamer di seluruh dunia. Game besutan Rockstar Games ini benar-benar menjadi perhatian besar bahkan saat baru saja diumumkan.

Saat ini, sejumlah informasi telah didapatkan dari trailer resmi maupun berbagai bocoran dan rumor yang beredar, untuk mengintip seperti apa game ini nantinya, kapan akan dirilis, dan akan hadir pada konsol apa saja.

Berikut beberapa ringkasan informasi tentang GTA VI yang telah diketahui sejauh ini. Penting untuk dicatat, sejauh ini belum banyak informasi resmi dari Rockstar sehingga kemungkinan ada yang berbeda pada saat GTA VI dirilis nantinya.

Latar Tempat, Back to Vice City

Hal paling menarik dari GTA VI adalah kembalinya latar tempatnya yang kembali ke Vice City, yang merupakan kota fiksi Rockstar versi Miami. Kota ini menjadi bagian dari Leonida, negara bagian fiksi buatan Rockstar. Game mengandung unsur parodi budaya kontemporer dan referensi ke meme internet serta budaya influencer, memberikan latar modern dengan sentuhan satir khas Rockstar.

Grafis dan Gameplay

Berkaca dari GTA V yang berhasil memberikan pengalaman bermain dan fitur yang luar biasa, GTA VI diharapkan akan memberikan peningkatan next-level dengan penyempurnaan formula penembak orang ketiga dan peningkatan pada AI serta karakter NPC.

Sebagai proyek ambisius Rockstar sejauh ini, tentu saja peingkatan grafik permainan menjadi hal yang sangat krusial. GTA VI diharapkan menghadirkan grafis next-gen dengan teknologi seperti Ray Tracing, memberikan visual yang lebih realistis dan mendetail.