Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bakal Dirilis Tahun Ini, Berikut Informasi Tentang GTA VI yang Sudah Diketahui

Bintang Rizky , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |13:00 WIB
Bakal Dirilis Tahun Ini, Berikut Informasi Tentang GTA VI yang Sudah Diketahui
GTA VI.
A
A
A

JAKARTA – Tidak perlu diragukan lagi kalau Grand Theft Auto 6 atau GTA VI adalah game sangat dinantikan oleh para gamer di seluruh dunia. Game besutan Rockstar Games ini benar-benar menjadi perhatian besar bahkan saat baru saja diumumkan.

Saat ini, sejumlah informasi telah didapatkan dari trailer resmi maupun berbagai bocoran dan rumor yang beredar, untuk mengintip seperti apa game ini nantinya, kapan akan dirilis, dan akan hadir pada konsol apa saja.

Berikut beberapa ringkasan informasi tentang GTA VI yang telah diketahui sejauh ini. Penting untuk dicatat, sejauh ini belum banyak informasi resmi dari Rockstar sehingga kemungkinan ada yang berbeda pada saat GTA VI dirilis nantinya.

Latar Tempat, Back to Vice City

Hal paling menarik dari GTA VI adalah kembalinya latar tempatnya yang kembali ke Vice City, yang merupakan kota fiksi Rockstar versi Miami. Kota ini menjadi bagian dari Leonida, negara bagian fiksi buatan Rockstar. Game mengandung unsur parodi budaya kontemporer dan referensi ke meme internet serta budaya influencer, memberikan latar modern dengan sentuhan satir khas Rockstar.

Grafis dan Gameplay

Berkaca dari GTA V yang berhasil memberikan pengalaman bermain dan fitur yang luar biasa, GTA VI diharapkan akan memberikan peningkatan next-level dengan penyempurnaan formula penembak orang ketiga dan peningkatan pada AI serta karakter NPC.

Sebagai proyek ambisius Rockstar sejauh ini, tentu saja peingkatan grafik permainan menjadi hal yang sangat krusial. GTA VI diharapkan menghadirkan grafis next-gen dengan teknologi seperti Ray Tracing, memberikan visual yang lebih realistis dan mendetail.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181946//gta_vi-9RLo_large.jpeg
Rilis GTA 6 Kembali Ditunda Hingga November 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172448//gta_san_andreas-G0DS_large.jpeg
Alasan Ryder dan Big Smoke Mengkhianati CJ di GTA San Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/326/3163273//gta_v-73ST_large.jpg
Ini Cara Cepat Aktivasi Cheat GTA 5 di PS4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/326/3163108//gta_vi-61I0_large.jpg
GTA 6 Rilis 2026: Harga, Fitur, dan Bocoran Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/326/3161616//gta_6-9vxq_large.jpeg
CEO Take Two Buka Suara Tentang Harga GTA 6, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/326/3156646//gta_v-yrLl_large.jpg
Setelah 12 Tahun Dilarang, GTA V Akhirnya Rilis Resmi di Arab Saudi dan UEA
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement