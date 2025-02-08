Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |09:48 WIB
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
JAKARTA - Viral di media sosial yang memperlihatkan perbedaan hasil dari fitur penghapus objek antara iPhone dan Samsung. Gambar yang ditunjukkan memperlihatkan hasil dari smartphone Samsung lebih baik ketimbang iPhone.

Pengguna X (Twitter) dengan akun @Marks_Tech yang kerap membagikan informasi mengenai dunia teknologi, mencoba fitur tersebut. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara dua perangkat tersebut saat dibuat untuk menghapus objek yang berada di tangan.

1. Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone

Pada percobaan tersebut, smartphone Samsung yang digunakan adalah Galaxy S25 Ultra. Namun, tidak diberikan keterangan iPhone series berapa yang digunakan pada percobaan tersebut.

Objek yang akan dihilangkan adalah perangkat Apple TV 4K pada tangan kanan. Kemudian, fitur diaktifkan dengan memberikan border pada objek yang ingin dihilangkan. Setelah itu, sistem akan menghilangkan objek tersebut.

Pada Galaxy S25 Ultra, objek yang berada di tangan kanan menjadi transparan dengan memperlihatkan telapak tangan yang sempurna. 

Namun, objek yang dihilangkan dengan menggunakan iPhone, bentuk telapak tangan tidak sempurna dan masih terlihat siluet dari perangkat Apple TV 4K.

Selain itu, Mark Tech melakukan pengujian pada sebuah gelas bergambar padang savana di Afrika yang memperlihatkan seekor singa sedang duduk. Gelas tersebut ditempatkan di atas meja kayu yang memiliki warna hampir senada dengan rumput padang savana.

Pada Samsung Galaxy S25 Ultra, gelas yang menjadi objek untuk dihilangkan, benar-benar tidak terlihat. Sementara saat menggunakan iPhone, setengah bagian gelas yang memiliki warna senada dengan meja masih tersisa. Bahkan, gambar singa masih terlihat jelas.

 

