Demi Pemerataan, Konektivitas Digital dan Akses Komunikasi di Wilayah 3T Diperluas

JAKARTA - Telkomsat telah menyelesaikan proyek penyediaan kapasitas satelit & backbone BTS USO (Base Transceiver Station Universal Service Obligation) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Proyek ini bertujuan memperluas jangkauan konektivitas digital dengan menyediakan akses komunikasi khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

1. Penyediaan Satelit dan Backbone BTS

Ketua Satgas Implementasi BAKTI sekaligus EVP Government Service Telkomsat, Hari Usmayadi, menyampaikan proyek ini mencakup penyediaan kapasitas satelit dan backbone guna mendukung operasional lebih dari 1.200 lokasi BTS USO di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, implementasi proyek ini telah mencapai lebih dari 90% penyelesaian dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, dengan upaya berkelanjutan untuk menyelesaikan sisa lokasi yang mengalami kendala teknis antara lain faktor kahar dan community issue.

"Dengan selesainya proyek BTS USO BAKTI 2025 ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan akses komunikasi di wilayah 3T serta mendukung konektivitas digital di Indonesia," ucapnya, dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

2. Hadirkan Konektivitas Digital

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan pihaknya mendukung program BAKTI melalui teknologi satelit.