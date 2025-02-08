Aion Bakal Luncurkan 4 Mobil Baru Tahun Ini, Siapkan Penantang BYD M6

JAKARTA - Aion Indonesia semakin agresif dalam meramaikan pasar mobil listrik Indonesia. Tahun ini, jenama asal China itu akan meluncurkan empat model baru, termasuk MPV 7-seater yang akan menjadi penantang BYD M6.

1. Aion Luncurkan 4 Model Baru

CEO Aion Indonesia Andry Ciu mengatakan empat mobil baru tersebut akan terdiri dari varian dan model baru. Namun, ia tak merinci lebih jauh mengenai jenis yang akan dibawa ke Indonesia tahun ini.

"Model 2025 ada empat. Nanti kita lihat ya, ada empat. Ada varian dan ada model baru. Nanti setelah akhir 2025 akan semakin lengkap segmen mobilnya Aion. Harapannya lebih banyak beredar di lapangan," kata Andry saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (4/2/2025).

"Saat ini terkendala impor, harapannya nanti sudah ada assembly plant, lebih gampang lihat mobil Aion di jalan," lanjutnya.

2. Sinyal MPV 7 Penumpang

Seperti diketahui, sebelumnya Andry mengungkapkan bahwa Aion tak menutup kemungkinan untuk membawa mobil listrik MPV 7-penumpang ke Indonesia. Sebab, pasar MPV di Tanah Air sangat besar dan masih menjadi yang mendominasi penjualan.

"Jika mau jualan di Indonesia, (menjual) mobil 3 baris adalah sebuah keharusan. Pasar mobil terbesar di Indonesia masih MPV. Oleh karena itu kami akan masuk ke pasar tersebut. Produk itu nantinya benar-benar dipersiapkan untuk pasar Indonesia," ungkap Andry beberapa waktu lalu.

Di pasar China, Aion sendiri memiliki GN6 yang merupakan mobil listrik MPV 7-seater. Model ini diyakini bakal dipasarkan di Indonesia pada tahun ini. Terlebih, Andry mengungkapkan ada dua model yang sedang dikirim ke Indonesia dari China.



