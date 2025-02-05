Aplikasi AI Grok Segera Hadir di Android, Pengguna Sudah BIsa Pre-Registrasi

JAKARTA - Grok, chatbot kecerdasan buatan (AI) xAI, akan segera tersedia sebagai aplikasi mandiri untuk pengguna Android. Aplikasi tersebut telah terlihat terdaftar di Google Play, meskipun belum dapat diundug dan diinstal untuk saat ini.

Pengguna dapat melakukan prapendaftaran untuk aplikasi tersebut sebelum nantinya akan tersedia untuk diunduh. Khususnya, versi beta aplikasi tersebut sempat tersedia untuk beberapa pengguna untuk pengujian.

Sejauh ini perusahaan AI milik Elon Musk tersebut belum mengungkapkan tanggal peluncuran aplikasi tersebut.

Aplikasi Android Grok Muncul di Google Play

Hanya sebulan setelah peluncuran aplikasi iOS Grok, xAI tampaknya bersiap untuk meluncurkan versi Android dari chatbot AI tersebut. Anggota staf Gadgets 360 melihat aplikasi tersebut di Google Play pada Selasa, (4/2/2025). Seorang teknisi xAI juga mengonfirmasi aplikasi Android tersebut dalam sebuah posting di X.

Dilansir Gadgets 360, aplikasi yang dikembangkan xAI tersebut sempat tersedia untuk diunduh di Australia, Kanada, India, Filipina, dan Arab Saudi. Akses diberikan kepada 1.000 pengguna pertama yang mengunduh aplikasi tersebut.

Perusahaan tersebut mengatakan akses awal dibuka untuk tujuan pengujian. Pengguna lainnya akan melihat tulisan "segera hadir" dalam deskripsi aplikasi, dengan opsi untuk melakukan pra-pendaftaran dan mengunduh otomatis setelah tersedia.

Halaman daftar aplikasi Grok di Play Store menyebutkan bahwa aplikasi ini gratis bagi pengguna dan pengguna tidak perlu masuk untuk mengakses fitur-fiturnya. Namun, mereka yang mencari pengalaman yang dipersonalisasi dan lebih suka menghubungkan AI ke akun X mereka juga dapat masuk. Khususnya, versi web chatbot tidak dapat diakses tanpa masuk.