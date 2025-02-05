RI dan Prancis Jalin Kemitraan Perkuat Keamanan Kota Cerdas

JAKARTA - Indonesia dan Prancis resmi menjalin kemitraan untuk memperkuat keamanan digital dan Kota Cerdas. Kolaborasi ini dilakukan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Indonesia dan juga Thales yang merupakan perusahaan penyedia teknologi asal Prancis.

Melalui Strategic Partnership Agreement (SPA), kerja sama ini difokuskan pada kolaborasi untuk memberikan solusi keamanan digital yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar di Indonesia. Selain itu juga mengakselerasi pembangunan dan peningkatan kapabilitas Telkom di bidang Kota Cerdas.

Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan dengan kerja sama ini Telkom dapat memanfaatkan solusi termutakhir Thales setelah perusahaan melakukan investasi dan akuisisi strategis.

Menurutnya, Thales secara signifikan meningkatkan kemampuan keamanan sibernya melalui investasi dan akuisisi strategis, seperti pada Imperva dan Gemalto

"Kami sangat antusias untuk memanfaatkan solusi-solusi canggih ini, yang jika dikombinasikan dengan layanan konektivitas dan digital Telkom akan dapat melayani pasar Indonesia dengan lebih baik,” jelas Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/2/2025).

Untuk diketahui, Thales membantu kota-kota menghadapi tantangan urbanisasi dengan menyediakan solusi yang meningkatkan efisiensi transportasi, keselamatan, dan infrastruktur keamanan.

Dengan teknologi data mining dan analisis data, Thales mampu menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan fungsi urban dan kualitas hidup penduduk kota.

Imperva dikenal sebagai pemimpin dalam keamanan data, menyediakan solusi yang melindungi data sensitif dari ancaman siber. Sementara itu, Gemalto adalah pemimpin global dalam identitas digital dan keamanan, menawarkan solusi yang memastikan integritas dan keamanan data di berbagai sektor.