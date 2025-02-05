Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

RI dan Prancis Jalin Kemitraan Perkuat Keamanan Kota Cerdas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |20:12 WIB
RI dan Prancis Jalin Kemitraan Perkuat Keamanan Kota Cerdas
Kesepakatan Kemitraan Strategis perkuatan keamanan kota pintar antara Telkom Indonesia dan Thales Prancis.
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dan Prancis resmi menjalin kemitraan untuk memperkuat keamanan digital dan Kota Cerdas. Kolaborasi ini dilakukan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Indonesia dan juga Thales yang merupakan perusahaan penyedia teknologi asal Prancis.

Melalui Strategic Partnership Agreement (SPA), kerja sama ini difokuskan pada kolaborasi untuk memberikan solusi keamanan digital yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar di Indonesia. Selain itu juga mengakselerasi pembangunan dan peningkatan kapabilitas Telkom di bidang Kota Cerdas.

Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan dengan kerja sama ini Telkom dapat memanfaatkan solusi termutakhir Thales setelah perusahaan melakukan investasi dan akuisisi strategis.

Menurutnya, Thales secara signifikan meningkatkan kemampuan keamanan sibernya melalui investasi dan akuisisi strategis, seperti pada Imperva dan Gemalto

"Kami sangat antusias untuk memanfaatkan solusi-solusi canggih ini, yang jika dikombinasikan dengan layanan konektivitas dan digital Telkom akan dapat melayani pasar Indonesia dengan lebih baik,” jelas Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/2/2025).

Untuk diketahui, Thales membantu kota-kota menghadapi tantangan urbanisasi dengan menyediakan solusi yang meningkatkan efisiensi transportasi, keselamatan, dan infrastruktur keamanan.

Dengan teknologi data mining dan analisis data, Thales mampu menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan fungsi urban dan kualitas hidup penduduk kota.

Imperva dikenal sebagai pemimpin dalam keamanan data, menyediakan solusi yang melindungi data sensitif dari ancaman siber. Sementara itu, Gemalto adalah pemimpin global dalam identitas digital dan keamanan, menawarkan solusi yang memastikan integritas dan keamanan data di berbagai sektor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179246//ilustrasi-cJyR_large.jpeg
Hadapi Ancaman Siber, Norton Gandeng Mitra Lokal Perkuat Solusi Keamanan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175528//ilustrasi-Olar_large.jpg
Kaspersky Gandeng Mitra Lokal, Perluas Jangkauan Perlindungan Keamanan Siber Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/16/3172207//ilustrasi-sYeC_large.jpg
Penyelidikan Ungkap TikTok Kumpulkan Data Sensitif Pengguna Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/278/3170396//telkom-oixu_large.jpg
Direksi dan Komisaris Telkom Dirombak, Posisi Wadirut Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/16/3168416//ilustrasi-7Y5t_large.jpg
Kremlin: Semua Aplikasi Perpesanan Transparan Bagi Badan Intelijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/16/3166278//hypernet_technologies_memperkuat_keamanan_siber_nasional-FxZe_large.jpeg
Kolaborasi Strategis Perkuat Keamanan Digital di Era Transformasi Teknologi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement