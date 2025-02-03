Cara Ampuh Hapus Kontak Whatsapp Secara Permanen

JAKARTA – Sebagai aplikasi perpesanan yang sangat popular, WhatsApp telah menjadi media penghubung kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Tentunya banyak orang yang pada akhirnya masuk ke daftar kontak yang kita miliki.

Namun, adakalanya suatu saat kita perlu menghapus kontak yang tersimpan karena berbagai alasan yang beragam. Mulai dari nomor yang sudah hangus atau tidak aktif, penyimpanan, atau karena pertimbangan kepentingan lainnya.

Beberapa dari kalian mungkin masih bingung bagaimana cara menghapus kontak WhatsApp yang kalian miliki, mengingat penghapusan kontak perlu dilakukan dalam berbagai langkah.

Berikut adalah cara menghapus kontak WA secara permanen:

1. Hapus kontak WhatsApp di ponsel iPhone