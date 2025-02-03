Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Ampuh Hapus Kontak Whatsapp Secara Permanen

Bintang Rizky , Jurnalis-Senin, 03 Februari 2025 |19:45 WIB
Cara Ampuh Hapus Kontak Whatsapp Secara Permanen
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Sebagai aplikasi perpesanan yang sangat popular, WhatsApp telah menjadi media penghubung kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Tentunya banyak orang yang pada akhirnya masuk ke daftar kontak yang kita miliki.

Namun, adakalanya suatu saat kita perlu menghapus kontak yang tersimpan karena berbagai alasan yang beragam. Mulai dari nomor yang sudah hangus atau tidak aktif, penyimpanan, atau karena pertimbangan kepentingan lainnya.

Beberapa dari kalian mungkin masih bingung bagaimana cara menghapus kontak WhatsApp yang kalian miliki, mengingat penghapusan kontak perlu dilakukan dalam berbagai langkah.

Berikut adalah cara menghapus kontak WA secara permanen:

1. Hapus kontak WhatsApp di ponsel iPhone

  1. Buka WhatsApp, lalu klik tab "Chat".
  2. Selanjutnya klik ikon "Chat Baru".
  3. Selanjutnya pilih kontak yang ingin dihapus.
  4. Ketuk pada bagian nama kontak di sisi atas.
  5. Klik "Edit" gulir ke bawah.
  6. Pilih "Hapus Kontak".
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/16/3180716//ilustrasi-5o3v_large.jpg
WhatsApp Mulai Dukung Enkripsi Kunci Sandi untuk Cadangkan Obrolan, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178343//ilustrasi-8JCP_large.jpg
Meta Segera Larang Perusahaan AI Tawarkan Akses Chatbot Via WhatsApp Business API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175848//ilustrasi-JgdT_large.jpg
Cara Mudah Ganti Nomor WhatsApp ke Nomor Baru Tanpa Kehilangan File
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement