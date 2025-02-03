Hyundai Tawarkan Program Charging Subscription untuk Mobil Brand Lain, Harga Mulai Rp170 Ribu per Bulan

JAKARTA – Pengguna mobil listrik di Indonesia semakin banyak dan bertambah dari tahun ke tahun, dengan masuknya berbagai brand baru yang memberikan pilihan bagi masyarakat. Pertumbuhan pengguna mobil listrik ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang sangat penting.

Menanggapi hal tersebut, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperluas akses SPKLU dengan menghadirkan program EV Charging Subscription. Seluruh pengguna mobil listrik kini bisa mengisi daya di SPKLU Hyundai dengan cara berlangganan.

Langkah ini tampaknya merupakan pembalikan dari kebijakan Hyundai sebelumnya, yang melarang mobil listrik dari brand lain untuk mengisi daya di SPKLU miliknya demi memberikan layanan utama. Kini, hanya dengan membayar Rp170 ribu per bulan, pengguna mobil listrik lain bisa mengisi daya di SPKLU Hyundai.

Pengguna EV non-Hyundai bisa menikmati benefit program EV Charging Subscription di lebih dari 296 charging stations dengan total 538 slow hingga ultra fast chargers melalui aplikasi myHyundai mulai 3 Februari 2025. Konsumen yang berlangganan bisa mengisi daya dengan harga hingga 47 persen lebih rendah.

Ju Hun Lee, President Director PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan program EV Charging Subscription menjadi wujud komitmen Hyundai untuk terus memajukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Lewat inisiatif ini, Hyundai memungkinkan setiap pengguna EV bisa merasakan pengalaman kepemilikan kendaraan yang semakin aman, nyaman, dan menyenangkan dengan harga yang terjangkau,” kata Ju Hun Lee, dalam keterangan resmi.

Jaringan SPKLU dioperasikan oleh Hyundai bersama mitra-mitra terpercaya seperti Voltron, Casion, Buzz, dan Daya Green. Hyundai juga berkomitmen akan meneruskan ekspansi charging station di seluruh Indonesia dengan memperluas kolaborasi dengan mitra operator lainnya.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan program EV Charging Subscription memberikan solusi aftersales yang inovatif dan komprehensif bagi pengguna EV.

"Kami harap, perluasan program ini dapat mendorong semakin banyak orang untuk menikmati mobilitas ramah lingkungan terdepan dengan biaya yang hemat bersama Hyundai," tuturnya.