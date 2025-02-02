Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Makin Populer, Microsoft Bakal Bawa DeepSeek AI ke PC Copilot+

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |19:45 WIB
Makin Populer, Microsoft Bakal Bawa DeepSeek AI ke PC Copilot+
Microsoft Copilot+ PC.
A
A
A

JAKARTA - Microsoft telah mengumumkan bahwa mereka akan segera menawarkan kepada para pengembang perangkat untuk membangun aplikasi AI. Langkah ini akan dilakukan dengan membawa model AI DeepSeek-R1 versi Distill, yang memungkinkan pengembang untuk mengerjakan fitur AI yang berjalan dengan sangat efisien di perangkat mereka.

Sebagai informasi, DeepSeek-R1, yang merupakan model AI open source buatan China, menjadi sangat populer baru-baru ini karena dinilai memiliki kemampuan sepadan dengan model berbayar seperti o1 dari OpenAI, dengan sumber daya yang lebih efisien dan murah.

DeepSeek-R1 pada PC Copilot+ tidak memerlukan koneksi internet untuk berfungsi. Fitur ini juga mengurangi kekhawatiran tentang privasi data karena data pengguna tidak perlu lagi diunggah ke cloud untuk diproses.

Dimulai dari Perangkat Snapdragon X Series

Meskipun Microsoft belum merilis jadwal pastinya, setidaknya mereka telah membagikan beberapa detail tentang hal itu.

Perangkat yang ditenagai Snapdragon X yang relatif baru akan menjadi yang pertama menjalankan fitur berbasis DeepSeek-R1, dengan sistem Intel dan AMD yang akan menyusul kemudian. Hal ini tidak mengejutkan karena chip Snapdragon X menghadirkan NPU yang jauh lebih tangguh dan hemat daya ke perangkat kelas konsumen, demikian dilansir Gizmochina.

 

Halaman:
1 2
      
