WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Event pada Chat Individual, Ini Fungsinya

JAKARTA - WhatsApp kemungkinan akan segera memperkenalkan fitur Event ke obrolan atau chat pribadi. Platform perpesanan milik Meta pertama kali menghadirkan fitur ini ke Komunitas WhatsApp (Community) pada Mei 2024 dan laporan sekarang menunjukkan bahwa perusahaan sedang menguji fungsionalitas dalam obrolan individual untuk pengguna Android dan iOS.

Fitur ini mungkin diluncurkan ke pengguna global dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, platform tersebut sedang menguji fitur yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik ke pembaruan Status mereka, mirip dengan fitur di Instagram, situs media sosial milik Meta lainnya.

Fitur Event dalam Obrolan WhatsApp Individual

Dilansir Gadgets 360, WhatsApp sedang menguji fitur yang akan membantu pengguna membuat dan berbagi acara dalam obrolan individual, menurut laporan WABetaInfo. Saat ini, fitur tersebut hanya didukung dalam obrolan grup dan Komunitas. Fitur tersebut saat ini sedang diuji dengan pengguna beta di Android (versi 2.25.3.6) dan iOS (versi 25.2.10.73).

Beberapa penguji beta telah menerima fitur penjadwalan acara, dan secara bertahap diluncurkan ke lebih banyak pengguna, demikian yang dicatat dalam laporan tersebut. Fitur ini mungkin akan diluncurkan untuk pengguna reguler dalam beberapa bulan mendatang.