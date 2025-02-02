Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Event pada Chat Individual, Ini Fungsinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |19:13 WIB
WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Event pada Chat Individual, Ini Fungsinya
Foto: WhatsApp.
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp kemungkinan akan segera memperkenalkan fitur Event ke obrolan atau chat pribadi. Platform perpesanan milik Meta pertama kali menghadirkan fitur ini ke Komunitas WhatsApp (Community) pada Mei 2024 dan laporan sekarang menunjukkan bahwa perusahaan sedang menguji fungsionalitas dalam obrolan individual untuk pengguna Android dan iOS.

Fitur ini mungkin diluncurkan ke pengguna global dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, platform tersebut sedang menguji fitur yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik ke pembaruan Status mereka, mirip dengan fitur di Instagram, situs media sosial milik Meta lainnya.

Fitur Event dalam Obrolan WhatsApp Individual

Dilansir Gadgets 360, WhatsApp sedang menguji fitur yang akan membantu pengguna membuat dan berbagi acara dalam obrolan individual, menurut laporan WABetaInfo. Saat ini, fitur tersebut hanya didukung dalam obrolan grup dan Komunitas. Fitur tersebut saat ini sedang diuji dengan pengguna beta di Android (versi 2.25.3.6) dan iOS (versi 25.2.10.73).

Beberapa penguji beta telah menerima fitur penjadwalan acara, dan secara bertahap diluncurkan ke lebih banyak pengguna, demikian yang dicatat dalam laporan tersebut. Fitur ini mungkin akan diluncurkan untuk pengguna reguler dalam beberapa bulan mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/16/3180716//ilustrasi-5o3v_large.jpg
WhatsApp Mulai Dukung Enkripsi Kunci Sandi untuk Cadangkan Obrolan, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179098//ilustrasi-Ku3r_large.jpg
WhatsApp Bakal Terapkan Kuota Pesan Bulanan untuk Cegah Spam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178343//ilustrasi-8JCP_large.jpg
Meta Segera Larang Perusahaan AI Tawarkan Akses Chatbot Via WhatsApp Business API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement