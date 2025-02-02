Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Perbedaan Honda PCX 160 ABS dan CBS

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |15:22 WIB
Apa Perbedaan Honda PCX 160 ABS dan CBS
Honda PCX 160 ABS dan CBS. (Foto: Honda)
A
A
A

JAKARTA - Dua varian utama yang tersedia di pasar Indonesia untuk Honda PCX 160 adalah CBS (Combi Brake System) dan ABS (Anti-lock Braking System). Meskipun tampak serupa pada awalnya, kedua varian ini memiliki fitur dan spesifikasi yang sangat berbeda, yang berdampak pada bagaimana melakukan perjalanan. Berikut apa perbedaan yang dimiliki di honda PCX 160 ABS dan CBS, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber:

Parameter Mesin yang Identik

Parameter Mesin Mesin CBS dan ABS identik:

  1. Tipe Mesin: eSP+ (Enhanced Smart Power Plus), SOHC, 1 silinder, 4 katup, dan PGM-Fi.
  2. Kapasitas Mesin: 156,9 cc.
  3. Tenaga Maksimal: 11,8 kW pada 8.500 rpm.
  4. Torsi Maksimal: 14,7 Nm pada 6.500 rpm.

Mesin ini dibuat dengan tujuan meningkatkan efisiensi pembuangan gas pembakaran dan meningkatkan efisiensi percampuran udara-bahan bakar. Mesin ini juga memiliki rasio kompresi tinggi (12.0), sedikit gesekan antar bagian, dan sistem pendinginan yang lebih efisien. Kubikasi silinder 157 cc, meningkat dari sebelumnya 149 cc pada PCX 150, disebabkan perubahan pada diameter silinder (bore) menjadi 60,0 mm dan jarak piston (stroke) menjadi 55,5 mm.

Perbedaan PCX ABS dan CBS

Perbedaan honda PCX ABS dan CBS dilihat dari sistem pengereman PCX 160 CBS menggunakan Combi Brake System, yang menggabungkan pengereman roda depan dan belakang secara bersamaan saat tuas rem kiri ditekan. Sistem ini memberikan distribusi pengereman yang lebih merata, meskipun dalam situasi darurat, sistem ini mungkin tidak seefektif ABS.

PCX 160 ABS dilengkapi dengan Anti-lock Braking System pada roda depan, ini meningkatkan keamanan, terutama di jalan licin, karena mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak.

 

