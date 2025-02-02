Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Aman Kendarai Mobil Listrik di Musim Hujan, Nomor 4 Sangat Penting

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |20:03 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Hujan deras kembali rutin mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan, bahkan memicu banjir di beberapa daerah. Kondisi cuaca ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik kendaraan listrik, terutama jika harus berkendara dalam guyuran hujan deras.

Mobil listrik sebenarnya telah dibekali dengan sjumlah perangkat keamanan untuk mengatasi situasi tersebut. Namun, jika masih ada kekhawatiran, berikut beberapa tips agi setiap pengguna mobil listrik agar tetap aman saat berkendara, yang diberikan oleh Hyundai Gowa.

1. Perhatikan Wiper Mobil

Mengemudi saat hujan tentunya dapat mengganggu visibilitas pengemudi menurun yang membuat sulit melihat jalanan dengan jelas. Untuk itu, direkomendasikan pelanggan mengganti karet wiper apabila sudah terlihat tanda-tanda goresan pada kaca depan mobil.

Hal itu dilakukan supaya wiper dapat bekerja secara maksimal dan jarak pandang saat mengemudi tampak lebih jelas.

2. Cek Kondisi Ban

Pengemudi juga wajib memastikan kondisi ban memiliki tapak yang yang cukup. Jika ban mobil pelanggan tidak memiliki tapak yang cukup, menghentikan secara cepat pada jalan yang basah dapat menyebabkan slip dan mungkin menyebabkan kecelakaan.

3. Perhatikan Kondisi Baterai

Hal lain yang harus diperhatikan yaitu memastikan kondisi baterai mobil listrik secara berkala. Pastikan untuk selalu mengecek daya baterai mobil listrik sebelum berkendara, terutama saat hujan deras, untuk memastikan kendaraan siap digunakan dan menghindari kemungkinan kehabisan daya di tengah perjalanan.

 

