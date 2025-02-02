6 Rekomendasi Mobil Mini Harga Rp20 Jutaan, Hemat dan Praktis

JAKARTA - Mencari mobil mini yang hemat dan praktis dengan harga sekira Rp20 jutaan memang sulit. Namun, berikut 6 rekomendasi mobil mini harga Rp20 Jutaan yang hemat dan praktis, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

1. Daihatsu Charade (1987–1990)

Daihatsu Charade mobil hatchback kompak yang sangat populer pada saat itu. Mobil ini ditenagai oleh mesin 1.0 liter 3-silinder dan dikenal ramah lingkungan untuk penggunaan kota. Meskipun fiturnya sederhana, fiturnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengendara. Harga bekasnya dapat berkisar antara Rp20 juta dan Rp25 juta, tergantung pada kondisinya.

2. Suzuki Forsa (1988–1989)

Suzuki Forsa hatchback dua pintu dengan mesin 1.0 liter 4-silinder dengan desain sporty. Mobil ini cocok untuk perjalanan kota sehari-hari karena irit bahan bakar dan gesit. Ada sistem audio standar dan interior yang ergonomis. Harga bekasnya dapat berkisar antara Rp20 jutaan.

3. Hyundai Atoz (2001-2004)

Hyundai Atoz kendaraan kota kompak yang memiliki mesin 1.0 liter 4-silinder. Dengan fitur seperti power steering, AC, dan sistem audio, mobil ini membuat berkendara lebih menyenangkan. Sangat cocok untuk mobilitas kota karena hemat bahan bakar. Harga bekasnya berkisar antara Rp20 juta dan Rp25 juta.

4. Suzuki Karimun Kotak (1999-2006)

Karimun Kotak nama lama Suzuki Karimun, yang memiliki mesin 1.0 liter 4-silinder. Desain kotak membuatnya memiliki ruang kabin yang cukup untuk mobil mini. Ada AC, power window, dan sistem audio sederhana. Harga barang bekas bervariasi dari Rp20 juta hingga Rp30 juta, tergantung pada tahun dan kondisinya.