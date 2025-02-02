5 Mobile Game Next Gen Ini Didukung Ray Tracing, Buruan Coba

JAKARTA – Seiring dengan perkembangan teknologi dan perangkat keras smartphone, mobile game yang dirilis juga hadir dengan grafis yang makin detail dan tajam. Prosesor kelas flagship seperti Snapdragon 8 Gen 2 kini telah mendukung Ray Tracing yang menjadi komponen utama grafis mobile game generasi berikutnya, yang dahulu tampaknya hanya bisa ditampilkan oleh PC dengan kartu grafis canggih.

Ray tracing adalah teknologi yang membuat pencahayaan lebih realistis dan bahkan memengaruhi cara bayangan berinteraksi dengan lingkungan dan sumber cahaya. Dengan ray tracing, kamu bisa mendapatkan pengalaman bermain game yang imersif dengan grafis yang lebih realistis.

Jika kamu memiiki smartphone canggih dengan chipset yang mendukung ray tracing, berikut 5 game generasi baru yang dapat memanfaatkan fitur tersebut, sebagaimana dilansir Gizmochina.

1. Arena Breakout Mobile

Arena Breakout adalah game tembak-menembak taktis/ekstraksi baru yang juga dirilis untuk PC, Android dan iOS. Sebagaimana disebutkan, Arena Breakout memiliki grafis yang mengesankan dengan dukungan ray tracing.

2. CarX Street

Bagi penggemar game balapan, CarX Street menghadirkan grafis canggih untuk ponsel pintar. Berkat ray tracing, kamu dapat melihat detail yang lebih halus dari setiap mobil balap untuk pengalaman yang cepat dan mendalam.

Pantulan cahaya pada bodi mobil menjadi keunggulan utama di sini. Game balapan biasanya menawarkan grafis yang memukau dan CarX Street melanjutkan tren ini.