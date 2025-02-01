Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170

Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170 (tangkapan layar)

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) Google menampilkan kurs 1 dolar Amerika Serikat (AS) senilai Rp8.170 pada Sabtu (1/2/2025). Hal ini sontak menyita perhatian warganet.

Sebelumnya, pada Jumat (31/1/2025), kurs 1 Dolar AS senilai Rp16.355. Namun, pada malam ini Google menampilkan nilai tukar 1 Dolar AS senilai Rp8.170.

Hal ini menjadi perbincangan warganet di X (sebelunmnya Twitter). Banyak yang mengira ini terjadi lantaran Google error.

"1 USD =8.170,65/Dollar. Google error andai itu terjadi pasti keren ya," cuit akun X @dhemit********.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 20.21 WIB, dollar menjadi trending topic di X. Ada sebanyak 101 ribu postingan mengenai dolar.