Mazda Berencana Ubah Logo Setelah 28 Tahun, Ini Alasannya

JAKARTA - Mazda berencana mengubah logo mereka. Perubahan ini dilakukan setelah 28 tahun.

1. Mazda Ubah Logo

Melansir Carscoops, Sabtu (1/2/2025), logo baru-baru ini memilih desain yang lebih datar dan ramping yang kabarnya dioptimalkan untuk ponsel cerdas dan layar digital. Hal tersebut dilakukan untuk menyasar masyarakat era kini yang lekat dengan smartphone.

Pembaruan ini menandai desain ulang paling signifikan sejak debut logo “M” yang terinspirasi burung camar pada tahun 1997, yang merupakan ciri khas identitas Mazda selama hampir tiga dekade.

Meski Mazda belum secara resmi meluncurkan lambang barunya, beberapa media Jepang, termasuk Nikkei, mengonfirmasi perubahan tersebut sedang terjadi. Kabarnya, pengumuman resmi diperkirakan diumumkan pada 30 Januari, yang bertepatan dengan ulang tahun Mazda ke-105 tahun.

Dikabarkan logo yang diperbarui mungkin akan berdampingan dengan desain saat ini, tergantung pada penerapannya. Nantinya, model tertentu akan menggunakan logo yang lama sesuai untuk mempertahankan legacy-nya.

2. Diperkenalkan pada Mazda Arata

Logo terbaru ini sempat menghiasi mobil konsep Arata yang diperkenalkan pada gelaran Beijing Auto Show 2024 beberapa waktu lalu. Mobil berwujud SUV ini merupakan hasil kolaborasi dengan Changan Automobile di negeri tirai bambu.