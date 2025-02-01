Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Berencana Ubah Logo Setelah 28 Tahun, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 01 Februari 2025 |17:11 WIB
Mazda Berencana Ubah Logo Setelah 28 Tahun, Ini Alasannya
Mazda Berencana Ubah Logo Setelah 28 Tahun, Ini Alasannya
A
A
A

JAKARTA - Mazda berencana mengubah logo mereka. Perubahan ini dilakukan setelah 28 tahun.

1. Mazda Ubah Logo

Melansir Carscoops, Sabtu (1/2/2025), logo baru-baru ini memilih desain yang lebih datar dan ramping yang kabarnya dioptimalkan untuk ponsel cerdas dan layar digital. Hal tersebut dilakukan untuk menyasar masyarakat era kini yang lekat dengan smartphone.

Pembaruan ini menandai desain ulang paling signifikan sejak debut logo “M” yang terinspirasi burung camar pada tahun 1997, yang merupakan ciri khas identitas Mazda selama hampir tiga dekade.

Meski Mazda belum secara resmi meluncurkan lambang barunya, beberapa media Jepang, termasuk Nikkei, mengonfirmasi perubahan tersebut sedang terjadi. Kabarnya, pengumuman resmi diperkirakan diumumkan pada 30 Januari, yang bertepatan dengan ulang tahun Mazda ke-105 tahun.

Dikabarkan logo yang diperbarui mungkin akan berdampingan dengan desain saat ini, tergantung pada penerapannya. Nantinya, model tertentu akan menggunakan logo yang lama sesuai untuk mempertahankan legacy-nya.

2. Diperkenalkan pada Mazda Arata

Logo terbaru ini sempat menghiasi mobil konsep Arata yang diperkenalkan pada gelaran Beijing Auto Show 2024 beberapa waktu lalu. Mobil berwujud SUV ini merupakan hasil kolaborasi dengan Changan Automobile di negeri tirai bambu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Otomotif Mobil Mazda Logo Mazda
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650/mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252/mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971/mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174843/mazda-aSko_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Mazda Siapkan Seluruh Model untuk Tes Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/52/3157493/the_new_mazda_cx_60-NuO1_large.jpg
The New Mazda CX-3 dan CX-60 Meluncur di GIIAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/52/3152320/mazda-QSpz_large.jpeg
Mazda Ungkap Progres Pembangunan Pabrik di Indonesia, Kapan Beroperasi?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement