Sambut Imlek 2025, Servis Motor Honda Diskon 15 Persen

JAKARTA - Pemilik sepeda motor Honda di Jakarta dan Tangerang dapat menikmati potongan diskon untuk servis motor menyambut Tahun Baru Imlek 2025.

1. Diskon Servis Motor Honda

Potongan jasa servis berlaku khusus untuk sepeda motor matic (AT) Honda berkapasitas mesin 110 sampai 150cc.

Program spesial Imlek ini berlaku untuk semua konsumen yang sudah melakukan booking servis melalui aplikasi WANDA.

Promo ini berlaku hingga 31 Januari 2025 di jaringan AHASS Jakarta-Tangerang.

“Melalui program ini, kami ingin memberikan kenyamanan sekaligus apresiasi kepada konsumen setia Honda. Dengan memanfaatkan aplikasi WANDA, konsumen tidak hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga keuntungan langsung berupa potongan jasa servis spesial menyambut imlek tahun ini,” ujar Head of Technical Service Division PT Wahana Makmur Sejati, Benedictus F Maharanto.

Servis motor (Wahana Honda)

Servis lengkap di AHASS mencakup berbagai pengecekan penting, mulai dari sistem pengereman, pelumas, kelistrikan, hingga sistem pendinginan.

Untuk mendapatkan potongan jasa servis sebesar lima belas persen, konsumen cukup mengunduh aplikasi WANDA.

Setelah itu isi data diri dan data sepeda motor, pilih lokasi AHASS terdekat yang ingin dituju, kemudian pilih paket servis dan jadwal servis mulai dari hari sampai dengan jam untuk kedatangan.