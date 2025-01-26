Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sambut Imlek 2025, Servis Motor Honda Diskon 15 Persen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |10:03 WIB
Sambut Imlek 2025, Servis Motor Honda Diskon 15 Persen
Sambut Imlek 2025, Servis Motor Honda Diskon 15 Persen (Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik sepeda motor Honda di Jakarta dan Tangerang dapat menikmati potongan diskon untuk servis motor menyambut Tahun Baru Imlek 2025. 

1. Diskon Servis Motor Honda

Potongan jasa servis berlaku khusus untuk sepeda motor matic (AT) Honda berkapasitas mesin 110 sampai 150cc.

Program spesial Imlek ini berlaku untuk semua konsumen yang sudah melakukan booking servis melalui aplikasi WANDA. 

Promo ini berlaku hingga 31 Januari 2025 di jaringan AHASS Jakarta-Tangerang. 

“Melalui program ini, kami ingin memberikan kenyamanan sekaligus apresiasi kepada konsumen setia Honda. Dengan memanfaatkan aplikasi WANDA, konsumen tidak hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga keuntungan langsung berupa potongan jasa servis spesial menyambut imlek tahun ini,” ujar Head of Technical Service Division PT Wahana Makmur Sejati, Benedictus F Maharanto.

Servis motor (Wahana Honda)
Servis motor (Wahana Honda)

Servis lengkap di AHASS mencakup berbagai pengecekan penting, mulai dari sistem pengereman, pelumas, kelistrikan, hingga sistem pendinginan.

Untuk mendapatkan potongan jasa servis sebesar lima belas persen, konsumen cukup mengunduh aplikasi WANDA. 

Setelah itu isi data diri dan data sepeda motor, pilih lokasi AHASS terdekat yang ingin dituju, kemudian pilih paket servis dan jadwal servis mulai dari hari sampai dengan jam untuk kedatangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178793/new_honda_adv160-tVjQ_large.jpg
Segini Target Penjualan New Honda ADV160 di Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177650/honda_rebel_cmx_110-mCzR_large.jpg
Dapat Penyegaran, Honda Rebel 1100 Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177100/shotaro_odate-XijM_large.jpg
Unik, Sosok Insinyur Honda Ini Punya Gaya Rambut Mirip Anime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement