Intip Koleksi Mobil Seskab Mayor Teddy

JAKARTA - Koleksi mobil Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya bakal diulas dalam artikel ini. Ia diketahui memiliki sejumlah mobil.

Diketahui, Seskab Mayor Teddy mempunyai harta kekayaan Rp15,38 miliar. Hal itu sebagaimana termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta kekayaan Mayor Teddy tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp8,2 miliar, harta bergerak senilai Rp4,68 miliar, kas atau setara kas yang mencapai Rp1,17 miliar. Selain itu, ia memiliki kendaraan dengan total nilai Rp1,33 miliar.

Menarik mengintip koleksi mobil Mayor Teddy, yang tercantum dalam LHKPN. Berikut daftarnya :

1. Toyota Land Cruiser Hardtop 2014

Mobil yang paling berharga dalam koleksinya diperkirakan bernilai Rp800 juta. Toyota Land Cruiser Hardtop adalah kendaraan off-road yang terkenal karena kekuatan dan keandalan. Mobil ini ditenagai mesin diesel 4.2 liter 6-silinder dengan tenaga sekitar 130 PS dan torsi 285 Nm.

Sistem penggerak 4WD, suspensi yang kokoh, dan interior yang dirancang untuk fungsionalitas dan kenyamanan adalah fiturnya.

2. Toyota Fortuner 2015

Mobil lansiran 2015 ini ditaksir seharga Rp350 juta. Di Indonesia, SUV ini populer karena desain yang menarik dan kinerja yang andal.

Fortuner memiliki mesin diesel 2.5 liter 4-silinder yang menghasilkan sekitar 144 PS dan torsi 343 Nm. Sistem hiburan modern, kontrol iklim otomatis, dan berbagai fitur keselamatan seperti ABS dan airbag ganda adalah beberapa fiturnya.