HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Luncurkan Redmi Buds 6 Series dan Redmi Watch 5

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |15:30 WIB
Xiaomi Luncurkan Redmi Buds 6 Series dan Redmi Watch 5
Redmi Buds 6, Buds 6 Pro, dan Redmi Watch 5. (Foto: Xiaomi)
A
A
A

JAKARTA – Bersama dengan peluncuran smartphone terbaru Redmi Note 14 Series, Xiaomi Indonesia turut memperkenalkan perangkat wearable Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, dan Redmi

Watch 5, untuk melengkapi ekosistem perangkatnya. Dirancang dengan desain stylish dan fitur inovatif, ketiga perangkat ini tidak hanya membantu pengguna tetap terhubung dan aktif, tetapi juga meningkatkan pengalaman di setiap aktivitas.

“Di Redmi, kami tak hanya menciptakan smartphone yang iconic, kami turut membawa Redmi Buds 6 Series dan Redmi Watch 5 ke Indonesia sebagai bagian penting dari All-Star Team Redmi. Dari smartwatch canggih hingga earbuds stylish, rangkaian AIoT ini melengkapi kinerja interkonektivitas yang lebih pintar untuk memberikan pengalaman lebih nyaman dan seamless,” kata Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia.

Redmi Watch 5 dirancang sebagai smart wearables bagi anak muda untuk membantu memantau gaya hidup sehat yang lebih holistik, peningkatan kualitas tidur hingga menjaga tingkat stress. Sementara Redmi Buds 6 Pro dan Redmi Buds 6 melengkapi pengalaman iconic mereka dengan menghadirkan kualitas audio imersif yang lebih personal.

TWS Redmi Buds 6 dan Redmi Buds 6 Pro

Redmi Buds 6 dan Redmi Buds 6 Pro dirancang untuk menghadiirkan pengalaman audio berkualitas tinggi. Redmi Buds 6 dilengkapi teknologi dual-driver Hi-Fi, dengan driver bass 12.4mm yang menghasilkan performa seimbang antara bass, mid, dan treble.

TWS ini didukung oleh teknologi active noise cancellation (ANC) hingga 49dB yang mampu mengurangi kebisingan dari lingkungan sekitar, sehingga ideal untuk panggilan audio maupun pertemuan virtual.

Redmi Buds 6 menawarkan daya tahan baterai hingga 10 jam dalam sekali pengisian daya, dengan

tambahan wadah pengisian yang memperpanjang total waktu pemakaian hingga 42 jam. Selain itu, Redmi Buds 6 juga mendukung fast charging untuk pemakaian instan kapan saja.

 

