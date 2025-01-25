Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Redmi Note 14 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Fitur-Fitur dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |09:32 WIB
Wentao Zhao, Country Director Xiaomi Indonesia (ki); Aktor Angga Yunanda (tgh); dan Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia (ka) di Launch Event Redmi Note 14 Series, 24 Januari 2025.
JAKARTA – Xiaomi Indonesia pada Jumat, (24/1/2025) resmi meluncurkan lini terbaru dari seri smartphone populernya, Redmi Note 14 Series, yang hadir dalam empat varian, yaitu: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 5G, dan Redmi Note 14. Generasi terbaru Redmi Note Series ini mengusung sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya, terutama dengan dukungan AI, yang menambah pengalaman fotografi dan mempemudah proses editing foto untuk kreasi konten visual yang lebih berkualitas.

Redmi Note 14 Series dirancang untuk memberikan apa yang disebut Xiaomi sebagai pengalaman fotografi aiconic, dengan menawarkan teknologi kamera yang mampu menangkap momen dalam resolusi tinggi, detail tajam, yang didukung AI.

Varian Redmi Note 14 Classics, yaitu Redmi Note 14 dan Redmi Note 14 5G mengusung kamera 108MP AI yang dilengkapi dengan 3x in-sensor zoom untuk menghasilkan foto tajam dalam berbagai kondisi. Kamera Redmi Note 14 juga memiliki aperture besar dan Night Mode untuk menghasilkan foto malam hari yang berkualitas. Sementara untuk kamera depan menggunakan sensor 20MP dengan wide-angle otomatis untuk foto selfie grup yang lebih baik.

Sementara varian Pro Series menawarkan kamera utama 200MP dengan resolusi ultra-tinggi yang dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk stabilitas optimal. Varian ini mengusung teknologi End-to-End AI Remosaic yang mempercepat pemrosesan gambar beresolusi tinggi, menghasilkan foto yang tajam dan detail. Dengan kemampuan 2x dan 4x in-sensor zoom serta hingga 30x digital zoom, hasil foto tetap tajam di berbagai tingkat pembesaran. Kamera depan juga menggunakan sensor 20MP dengan fitur 0.8x zoom, untuk mengambil foto selfie grup yang lebih luas dan sempurna.

Fitur AI

Peningkatan lain pada Redmi Note 14 Series dari pendahulunya adalah kehadiran fitur AI yang lebih canggih untuk mendukung pembuatan konten yang lebih luas dan kreatif.

Redmi Note 14 Classics dilengkapi dengan fitur AI Beautify untuk meningkatkan kualitas foto. AI Erase untuk menghapus objek yang mengganggu, dan AI Sky untuk mempercantik latar belakang foto. Varian Pro Series dilengkapi dengan lebih banyak fitur AI, mulai dari AI Film, yang merupakan versi Pro dari AI Erase dan AI Image Expansion.

 

Halaman:
1 2 3
      
