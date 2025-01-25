Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Masih Jadi Misteri, Terjemahkan Tulisan Berusia 5.300 Tahun Ini Bisa Dapat Rp16,7 M

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |19:58 WIB
Masih Jadi Misteri, Terjemahkan Tulisan Berusia 5.300 Tahun Ini Bisa Dapat Rp16,7 M
Tulisan dari peradaban Harappan yang berusia 5.300 tahun di Lembah Indus. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah negara bagian di India telah menawarkan hadiah sebesar €960.000 atau USD1 juta (sekira Rp16,7 miliar) untuk memecahkan bahasa berusia 5.300 tahun, yang berasal dari peradaban di Lembah Indus.

Dilansir BBC, pemerintah Tamil Nadu, India tenggara menawarkan hadiah tersebut bagi siapapun yang berhasil menguraikan tulisan misterius dari peradaban kuno tersebut.

MK Stalin, kepala menteri negara bagian Tamil Nadu, baru-baru ini mengumumkan hadiah tersebut setelah menerbitkan sebuah studi yang mengungkap kesamaan antara tanda-tanda Indus dan prasasti yang ditemukan pada tembikar lokal.

Peradaban Lembah Indus, yang juga dikenal sebagai Harappan, eksis 5.300 tahun yang lalu di wilayah yang sekarang merupakan wilayah barat laut India dan Pakistan. Penduduknya adalah petani dan pedagang, dan mereka mendirikan salah satu masyarakat perkotaan paling awal di dunia.

Alasan di balik kemunduran masyarakat yang tiba-tiba tidak diketahui, dan tidak ada bukti perang atau bencana alam yang ditemukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179550//jammu_dan_kashmir-HV4o_large.jpg
Jammu dan Kashmir Peringati Hari Aksesi dengan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179015//ilustrasi-cimY_large.jpg
Tabrakan Bus dan Sepeda Motor Picu Kebakaran, Tewaskan Setidaknya 20 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178339//devina-BSbe_large.jpg
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178318//dikha_aura_farming-ct9X_large.JPG
Dikha Aura Farming Tembus Layar Bollywood!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921//pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement