Masih Jadi Misteri, Terjemahkan Tulisan Berusia 5.300 Tahun Ini Bisa Dapat Rp16,7 M

JAKARTA - Pemerintah negara bagian di India telah menawarkan hadiah sebesar €960.000 atau USD1 juta (sekira Rp16,7 miliar) untuk memecahkan bahasa berusia 5.300 tahun, yang berasal dari peradaban di Lembah Indus.

Dilansir BBC, pemerintah Tamil Nadu, India tenggara menawarkan hadiah tersebut bagi siapapun yang berhasil menguraikan tulisan misterius dari peradaban kuno tersebut.

MK Stalin, kepala menteri negara bagian Tamil Nadu, baru-baru ini mengumumkan hadiah tersebut setelah menerbitkan sebuah studi yang mengungkap kesamaan antara tanda-tanda Indus dan prasasti yang ditemukan pada tembikar lokal.

Peradaban Lembah Indus, yang juga dikenal sebagai Harappan, eksis 5.300 tahun yang lalu di wilayah yang sekarang merupakan wilayah barat laut India dan Pakistan. Penduduknya adalah petani dan pedagang, dan mereka mendirikan salah satu masyarakat perkotaan paling awal di dunia.

Alasan di balik kemunduran masyarakat yang tiba-tiba tidak diketahui, dan tidak ada bukti perang atau bencana alam yang ditemukan.