JAECOO Berencana Meluncurkan 6 Model di Indonesia pada 2025

JAKARTA - JAECOO, secara resmi memasukkan produk terbarunya ke pasar otomotif Indonesia. Dalam konferensi pers baru-baru ini, JAECOO mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menjual mobil yang menggunakan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Mereka juga menargetkan kelompok elit kota dan orang kaya baru yang dikenal sebagai "new rich".

JAECOO menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan strategi komunikasi vertikal dan horizontal melalui berbagai mitra dan media. Untuk memperkenalkan produk ke target pasar eksklusif, salah satu langkah strategis adalah bekerja sama dengan media premium seperti Prestige Indonesia. Selain itu, JAECOO berusaha menjangkau komunitas elit kota.

"Strategi dan agenda kami sudah disusun rapi, dan kami siap untuk mengeksekusinya dengan berbagai pendekatan yang tepat sasaran," ujar Head of Marketing Jaecoo Indonesia, Evan Angganantika

JAECOO salah satu dari beberapa sub-brand Cherry Group, bersama dengan Cherry dan Omoda. Setiap sub-brand memiliki segmen dan demografi pelanggan yang berbeda misalnya, Omoda ditujukan untuk orang-orang yang menyukai desain kreatif dan inovatif, sementara JAECOO menawarkan pendekatan yang lebih santai dan matang, yang sesuai dengan kebutuhan pasar premium.

"Ini semua dibuat karena konsumen. Kita membaca seluruh segmen dan kategori untuk memberikan produk yang terbaik sesuai kebutuhan mereka," tambahnya.