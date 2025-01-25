Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense Dibekali Fitur Canggih Pencegah Kecelakaan

Jack Newa , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |12:09 WIB
Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense Dibekali Fitur Canggih Pencegah Kecelakaan
Mitsubishi Xforce Ultimate DS. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA -  PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan varian terbaru dari SUV 5-seater andalannya, yaitu Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense (DS). Sejak peluncurannya di ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week akhir 2024 lalu, SUV kompak yang dibekali fitur  canggih ini mendapat penerimaan positif di masyarakat.

Bertepatan dengan branding message baru dalam menyambut 55 Tahun Mitsubishi Motors di Indonesia dengan membawa spirit “Empowering every Journey”, Mitsubishi Motors menunjukkan komitmennya dalam menjadi partner yang selalu berada di setiap perjalanan masyarakat Indonesia. 

Varian ini hadir untuk melengkapi dua varian sebelumnya yakni Mitsubishi Xforce Ultimate, dan Mitsubishi Xforce Exceed. Sesuai imbuhan namanya, Mitsubishi Xforce Ultimate DS memiliki beberapa tambahan teknologi Diamond Sense, yang berupa perangkat fitur bantuan keselamatan terintegrasi diperbarui untuk pengemudi dan penumpang.

Varian terbaru yakni Ultimate DS diklaim lebih canggih dengan paket fitur keselamatan terintegrasi, dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Tim iNews Media Group berkesempatan melakukan test drive Xforce Ultimate DS menyusuri area perkotaan Jakarta. 

Tampilan eksterior berkesan premium dengan tetap mempertahankan desain Dynamic Shield yang menjadi ciri khasnya. Tampilan futuristik dengan paduan warna two-tone yang stylish. Spoiler belakang dan roof rail memberikan kesan yang lebih sporty dan modern. Gril depan beraksen krom dan lampu LED DRL berbentuk T kian memberikan kesan modern dan premium.

Ketangguhan dan modernitas Mitsubishi Xforce Ultimate DS dengan sistem keamanan tertinggi ini tak hanya terlihat pada bodinya, tetapi juga pada fiturnya. Berikut fitur Diamond Sense, sebagai sistem keamanan untuk mencegah kecelakaan pada varian ini:

1. Adaptive Cruise Control (ACC)

      
