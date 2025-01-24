Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi AI Gratis yang Wajib Dicoba di Tahun 2025!

Bintang Rizky , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |12:05 WIB
5 Aplikasi AI Gratis yang Wajib Dicoba di Tahun 2025!
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melesat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025 menjadi momen di mana AI tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dari pekerjaan hingga hiburan, AI membawa perubahan besar yang membantu manusia lebih produktif dan kreatif.

Kecerdasan buatan, yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan berpikir manusia, telah menciptakan peluang baru di berbagai bidang. Dalam dunia bisnis, AI digunakan untuk analisis data besar, sementara di sektor kesehatan, teknologi ini membantu diagnosa penyakit hingga pengembangan obat baru. AI bahkan mulai merambah ke bidang seni dan hiburan, mempermudah pengguna menciptakan karya visual maupun konten digital.

Berikut adalah lima aplikasi AI gratis yang direkomendasikan untuk dicoba pada tahun 2025:

1. ChatGPT

Aplikasi yang dikembangkan oleh OpenAI ini adalah salah satu model AI paling populer saat ini. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menjawab pertanyaan, membuat tulisan kreatif, atau sekadar berbicara santai. Selain itu, ChatGPT mendukung pembelajaran hingga penulisan profesional, menjadikannya alat serbaguna untuk pelajar, pekerja, dan kreator.

2. Google Gemini

Gemini, pengembangan terbaru dari Google, mengintegrasikan kemampuan chatbot dan sistem pendukung produktivitas. AI ini dilengkapi fitur yang memungkinkan pengguna mendapatkan insight bisnis, melakukan penelitian cepat, atau sekadar membantu merapikan agenda harian. Gemini diharapkan menjadi pesaing tangguh di dunia asisten digital.

 

Halaman:
1 2
      
