HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |15:16 WIB
7 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu faktor penting bagi pelanggan otomotif Indonesia saat memilih sepeda motor adalah ketahanan mesinnya. Ada sejumlah motor yang memiliki mesin awet untuk pemakaian lama. 

Berikut adalah beberapa motor yang paling tahan lama, sebagaimana dirangkum pada Jumat (24/1/2025):

1. Honda Karisma 

Honda Karisma, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, dikenal karena mesinnya yang tangguh dan kuat. Motor ini ditenagai mesin 124,8 cc SOHC 4-tak berpendingin udara dengan tenaga sekitar 9,7 PS pada 7.500 rpm dan torsi sekitar 9,5 Nm pada 5.000 rpm. 

Keunggulan lain Karisma adalah bahan bakarnya yang irit, yang membuatnya pilihan yang ideal untuk digunakan setiap hari.

2. Supra X 125 

Honda Supra X 125 telah menjadi legenda di pasar motor bebek. Motor ini memiliki mesin 124,89 cc SOHC 4-tak berpendingin udara dengan tenaga 9,96 PS pada 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 4.000 rpm. Supra X 125 memiliki fitur modern pada masanya seperti sistem injeksi bahan bakar PGM-FI, yang meningkatkan konsumsi bahan bakar.

3. Revo Absolute 

Honda Mesin Honda Revo Absolute dikenal karena bandel dan tahan lama. Motor ini memiliki mesin 109,17 cc SOHC 4-tak berpendingin udara dengan tenaga 8,79 PS pada 7.500 rpm dan torsi 8,76 Nm pada 6.000 rpm. Sampai hari ini, orang masih menyukainya karena desain ergonomisnya dan efisiensi bahan bakarnya.

4. Yamaha Vega 

Motor dengan mesinnya yang tangguh dan tahan lama, Yamaha Vega adalah salah satu motor bebek yang paling terkenal. Motor ini didukung oleh mesin 113,7 cc SOHC 4-tak berpendingin udara yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan tenaga 8,16 PS pada 7.500 rpm dan torsi 8,3 Nm pada 4.500 rpm. 

 

