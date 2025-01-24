Ford Ranger XL Resmi Meluncur, Harganya Rp521 Juta

JAKARTA - Ford Ranger XL resmi meluncur di Indonesia menandai gebrakan awal tahun ini. Pikap double cabin ini memiliki sejumlah keunggulan dan keunikan dibandingkan model lain di kelasnya, seperti penghangat kabin.

1. Ford Ranger XL

Toto Suharto selaku Country Manager RMA Indonesia mengatakan, Ford Ranger XL baru berstatus sebagai produk entry level alias paling murah. Kendaraan tersebut dihadirkan untuk konsumen yang mendambakan pikap double cabin dengan performa tangguh.

"Kami dengan bangga mengenalkan keluarga baru dari Ranger. Double cabin ini hadir dengan performa tangguh, daya angkut optimal dan teknologi yang mumpuni," kata Toto di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

Toto menegaskan bahwa varian terbaru ini menjadi jawaban terhadap kebutuhan industri. Sebab, banyak konsumen di Indonesia yang menginginkan pikap double cabin dengan harga lebih terjangkau tapi tak kehilangan fitur unggulan.

"Varian ini ideal untuk mendukung operasional di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, konstruksi, perkebunan, hingga oil and gas," ujarnya.

2. Intip Spesifikasi Ford Ranger XL

Ford Ranger Xl mengandalkan mesin diesel 2.0L Single Turbo yang dapat menghasilkan tenaga 170 PS dan torsi puncak 405 Nm. Kombinasi ini didukung oleh transmisi manual 6 percepatan dan sistem penggerak 4x4 dengan fitur Electronic Shift on Fly, yang diklaim mampu melibas medan berlumpur, berbatu, hingga tanjakan curam.