First Impression Jajal Mazda CX-80 di Medan Menantang Tanah Pasundan

JAKARTA - PT Eurokars Motors Indonesia (EMI) resmi menghadirkan Mazda CX-80 PHEV di Indonesia. Mazda CX-80 menawarkan penggerak PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) pertama Mazda di Indonesia yang tersedia dalam 2 varian, yaitu Kuro dan Elite Edition.

Mazda CX-80 memiliki desain mewah khas KODO: Soul of Motion dengan fascia depan yang mirip CX-60. Basis, CX-80 juga diambil dari CX-60 yang memiliki dimensi lebih ringkas.

“Sebagai Flagship Premium SUV dengan konfigurasi 6-seater yang dilengkapi teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle, The All-New Mazda CX-80 menetapkan standar baru dalam kategori SUV Mazda, memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pengguna, baik di Indonesia maupun global,” Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, beberapa waktu lalu.

Okezone pun berkesempatan menjajal Mazda CX-80 untuk mengelilingi sejumlah wilayah di Jawa Barat selama 4 hari saat Mazda 7G Expedition 2025. Tempat yang kami lalui saat Mazda 7G Expedition adalah, Cikidang, Ciletuh, Sukabumi, Cianjur, Bandung dan Jatiluhur.

Kesan pertama yang saya rasakan dari mobil SUV premium ini adalah kesenyapan dalam kabin. Visibilitas bagi penumpang depan dan driver juga sangat bagus.

Sementara, varian plug-in hybrid (PHEV) dengan mesin 4-silinder 2.5-liter mampu menghasilkan tenaga gabungan 323 hp dan torsi mencapai 500 Nm. Seluruh mesin tersebut dipadukan dengan sistem transmisi otomatis 8-percepatan dengan penggerak All-Wheel Drive sehingga membuat mengemudi menjadi lebih nyaman.

Di sisi lain, fitur keselamatan pada Mazda CX-80 juga terbilang lengkap mulai dari i-Activsense seperti Autonomous Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Alert, Rear Cross-Traffic Alert, Lane Keeping Assist hingga Road Sign Recognition.

Sejumlah fitur keselamatan tersebut membuat perjalanan sepanjang 640 Km dengan kontur jalan yang cukup ekstrem menjadi lebih aman. Tidak ketinggalan fitur kenyamanan lain seperti panoramic roof, wireless charging untuk smartphone serta ventilated seat hingga baris kedua.