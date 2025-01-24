Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Karoseri Terbaik Buatan Indonesia

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:25 WIB
5 Karoseri Terbaik Buatan Indonesia
5 Karoseri Terbaik Buatan Indonesia
A
A
A

JAKARTA – Industri karoseri berkembang pesat di Indonesia. Banyak karoseri telah menghasilkan bus-bus terkenal.

Berikut adalah beberapa karoseri terbaik yang dibuat di Indonesia, sebagaimana dihimpun pada Jumat (24/1/2025):

1. Adi Putro 

Adi Putro, merupakan karoseri yang berbasis di Malang, Jawa Timur dan telah berdiri sejak 1973. Adi Putro dianggap sebagai salah satu pendiri industri karoseri di Indonesia. Perusahaan terkenal dengan produk berkualitas tinggi dan desain inovatif, salah satunya adalah model Jetbus. 

Adi Putro juga dikenal dengan teknologi pengecatan karena menggunakan sistem oven yang memastikan cat berkualitas tinggi yang tahan lama.

2. Laksana

Karoseri Laksana yang berbasis di Ungaran, Jawa Tengah, memulai operasinya pada tahun 1967. Laksana kemudian berkembang menjadi produsen bodi bus dengan produk unggulan seperti seri Legacy Sky. Perusahaan juga berhasil masuk ke pasar internasional dengan mengekspor barangnya ke berbagai negara, termasuk Fiji.

3. Tentrem

Karoseri Tentrem didirikan di Malang, Jawa Timur. Karoseri ini terkenal karena menjadi pionir di Indonesia dalam pembuatan bodi bus di atas sasis Scania K380IB. Produk terbaru Tentrem termasuk Avante dan Scorpion King. Selain itu, Tentrem menerima sertifikat resmi dari Mercedes-Benz yang menunjukkan standarisasi body builder di atas sasis Mercedes-Benz.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
