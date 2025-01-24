Sejumlah Brand China Rakit Mobil di Pabrik Jawa Barat

JAKARTA - Geely resmi kembali masuk ke industri otomotif Indonesia dengan memasarkan SUV listrik EX5. Geely akan melakukan perakitan lokal pada fasilitas pabrik milik PT Handal Indonesia Motor (HIM), di Purwakarta, Jawa Barat. Geely menjadi brand China teranyar yang memanfaatkan fasilitas pabrik Handal.

1. Geely Rakit Lokal di Handal

Perakitan ini untuk memenuhi regulasi sebagai salah satu syarat masuk dalam program insentif mobil listrik. Perakitan lokal ini juga dapat meningkatkan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen.

Direktur Pelaksana Geely Auto Indonesia, Victor Gao, menjelaskan kerja sama dengan HIM diharapkan dapat memberikan dampak positif. Ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri otomotif Indonesia.

"Kami sangat senang, setelah melewati masa panjang, akhirnya kita resmi menjadi partner, dan kita menjadi sebuah keluarga sejak saat ini. Jadi, di masa depan, kerjasama ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung satu sama lain. Kita akan menciptakan model dan produk terbaik kita lewat fasilitas perakitan PT Handal Indonesia Motor," kata Victor Gao di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Masuknya Geely menjadi brand asal China lainnya yang memanfaatkan fasilitas pabrik HIM setelah Chery dan Neta. Hal ini menunjukkan, Indonesia menjadi pasar penting di ASEAN dalam industri otomotif.

"Ini adalah langkah besar bagi kami untuk bisa bekerjasama dengan Geely. Kami juga berharap untuk kerjasama yang produktif, untuk masa depan industri otomotif Indonesia yang berkelanjutan," ujar Chief Executive Officer PT HIM, Denny Siregar.