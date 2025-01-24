Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Koleksi Mobil Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Paling Murah Harganya Rp500 Jutaan

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |15:52 WIB
Intip Koleksi Mobil Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Paling Murah Harganya Rp500 Jutaan
Intip Koleksi Mobil Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Harganya Miliaran Rupiah (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih. Ia memiliki harta kekayaan hingga Rp5,4 triliun. 

Hal itu berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyeenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dari total kekayaannya itu, terdapat sejumlah mobil mewah. Berikut koleksi mobil Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: 

1. Toyota Vellfire 3.5 AT (2011) 

Mobil MPV ini dibekali  mesin V6 3.5 liter yang menghasilkan tenaga 276 hp dan torsi 344 Nm. Mobil ini memiliki kabin yang luas, kursi kapten yang nyaman, dan sistem hiburan lengkap. Harganya ditaksir Rp506 juta.

2. Lexus LM350H (2024)

MPV hybrid mewah ini dibekali mesin bensin V6 3.5 liter dan motor listrik yang sangat efisien. Kendaraan ini bernilai Rp2,5 miliar dan memiliki kursi belakang mewah, sistem hiburan canggih, dan fitur keselamatan modern.

3. Mercedes-Benz S63 AMG (2014)

Widiyanti juga memiliki mobil sedan Mercedes-Benz S63 AMG. Sedan mewah ini memiliki mesin V8 berkapasitas 5.5 liter twin-turbocharged yang menghasilkan tenaga sekitar 577 hp dan torsi 900 Nm. Selain itu, memiliki fitur canggih seperti sistem suspensi udara, interior berbalut kulit premium, dan teknologi keselamatan yang canggih. Mobil Mercedes-Benz ini ditaksir seharga Rp2,964 miliar.

4. Porsche Cayenne 2022

Performanya dan kemewahannya adalah ciri khas SUV sporty ini. Diperkirakan harga mobil ini akan mencapai Rp2,5 miliar. Model dasar memiliki mesin 3.0-liter V6 turbocharged. Beberapa varian memiliki mesin plug-in hybrid atau V8, seperti Cayenne Turbo S E-Hybrid. Memiliki tenaga 340 hp dan torsi 450 Nm, ada sistem penggerak roda belakang penuh (AWD).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
