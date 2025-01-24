Cuma Modal Rp10 Ribu, Konsumen Bisa Pesan Mobil Listrik Geely EX5

JAKARTA - Brand asal China, Geely, resmi masuk kembali ke industri otomotif Indonesia. Sebagai tahap awal, Geely membawa mobil listrik EX5 yang dibekali segudang teknologi canggih.

1. Pre-Book Rp10 Ribu

Meski sudah dipasarkan di Indonesia, Geely belum mengumumkan harga resmi EX5. Tetapi, Geely sudah membuka keran pemesanan bagi yang ingin mendapatkan unitnya lebih cepat saat resmi diluncurkan.

Calon konsumen yang ingin memiliki Geely EX5 dapat memesan mobil listrik tersebut lewat pre-book promo yang berlaku sampai 12 Februari 2025. Konsumen cukup bayar Rp10.000 sebagai tanda jadi pemesanan SUV listrik canggih tersebut.

Geely EX5 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Selain itu, calon konsumen yang melakukan pemesanan lebih awal juga akan mendapatkan asuransi senilai Rp10 juta. Ini merupakan program yang dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memiliki mobil listrik.

"Jadi dengan (membayar) Rp10.000, konsumen akan mendapatkan asuransi senilai Rp10 juta. Untuk detail lebih lanjut, kami akan memberikan informasi yang lebih rinci setelah ada nota dan pengumuman harga," kata Brand Director Geely Auto Indonesia, Yusuf Anshori di Jakarta, Rabu (22/1/2025).