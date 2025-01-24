Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cuma Modal Rp10 Ribu, Konsumen Bisa Pesan Mobil Listrik Geely EX5

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:25 WIB
Cuma Modal Rp10 Ribu, Konsumen Bisa Pesan Mobil Listrik Geely EX5
Cuma Rp10 Ribu, Konsumen Bisa Pesan Mobil Listrik Geely EX5 (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Brand asal China, Geely, resmi masuk kembali ke industri otomotif Indonesia. Sebagai tahap awal, Geely membawa mobil listrik EX5 yang dibekali segudang teknologi canggih.

1. Pre-Book Rp10 Ribu

Meski sudah dipasarkan di Indonesia, Geely belum mengumumkan harga resmi EX5. Tetapi, Geely sudah membuka keran pemesanan bagi yang ingin mendapatkan unitnya lebih cepat saat resmi diluncurkan.

Calon konsumen yang ingin memiliki Geely EX5 dapat memesan mobil listrik tersebut lewat pre-book promo yang berlaku sampai 12 Februari 2025. Konsumen cukup bayar Rp10.000 sebagai tanda jadi pemesanan SUV listrik canggih tersebut.

Geely EX5 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Geely EX5 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Selain itu, calon konsumen yang melakukan pemesanan lebih awal juga akan mendapatkan asuransi senilai Rp10 juta. Ini merupakan program yang dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memiliki mobil listrik.

"Jadi dengan (membayar) Rp10.000, konsumen akan mendapatkan asuransi senilai Rp10 juta. Untuk detail lebih lanjut, kami akan memberikan informasi yang lebih rinci setelah ada nota dan pengumuman harga," kata Brand Director Geely Auto Indonesia, Yusuf Anshori di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163963/livan_smurf-70n1_large.jpg
Mobil Listrik China Harganya Cuma Rp80 Jutaan, Jarak Tempuhnya 200 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/52/3141096/test_drive_geely_ex5-EbWc_large.jpg
Uji Mobil Listrik Geely EX5 Lewati Rintangan hingga Masuk Kolam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/52/3125324/geely_ex5-0qzO_large.jpg
Geely Siapkan Model Baru hingga Rencana Rakit Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/52/3123887/geely_ex5-Dnq5_large.jpg
1.000 Unit Geely EX5 Tiba di Indonesia Bulan Ini, Segera Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/52/3107511/geely_ex5-x97n_large.jpg
Sejumlah Brand China Rakit Mobil di Pabrik Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/52/3107026/geely_ex5-m3KS_large.jpg
Brand China Kembali Masuki Industri Otomotif Indonesia, Kini Giliran Geely
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement