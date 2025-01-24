JAKARTA - Bus Simulator Indonesia (BUSSID) semakin digemari para pemain game di Tanah Air. Salah satu fitur menarik yang membuat BUSSID begitu populer adalah kemampuannya untuk menggunakan MOD (modifikasi) yang memberikan pengalaman berkendara dengan bus-bus unik dan keren.
Bagi yang ingin memperbarui pengalaman bermain BUSSID, berikut kumpulan MOD BUSSID terbaru 2025 yang dapat diunduh secara gratis melalui link resmi:
1. Bus JB5 UHD Scania K410iB 27 Trans pada
https://drive.google.com/file/d/13W7sZRNGctbE2THuD_LzM
2. Bus JB5 SHD Kaca Tunggal Juragan 99
https://drive.google.com/file/d/1xSmRWTq_s0ZRWCtUlEDIn4H0gmD39caB
3. SR2 XHD Prime Scania K410iB
https://modbussid.co.id/bus/sr2-xhd-prime-scania-k410ib/
4. JB3+ Voyager Angga Saputro Scania K410iB Polos
https://modbussid.co.id/bus/jb3-voyager-angga-saputro-scania-k410ib-polos/
5. JB3+ HDD Mesin Depan – Po. Haryanto
https://modbussid.co.id/bus/jb3-hdd-mesin-depan-po-haryanto/
6. Bus SR3 Ultimate Sahabat
https://www.mediafire.com/view/guzje7py8cn3blm/SAHABAT_SR3_THIEN_TYPE_R_BY_RICOARTWORK.png/file?
7. Bus Jetbus 5 Tunggal Jaya Black Pink
https://drive.google.com/file/d/1t3tbGElP9V_CIftyYu7sTYlt_W6ZTf-O/view
8. Bus JB5 MSM Fadel Pegasus
https://drive.google.com/file/d/1FfO9GmpL69CuTYU1zCSpxVko5lqiqWRa/view
9. Bus JB5 Asyrof Casper
https://drive.google.com/file/d/1efMEpLmSBWKgv4pgZgv_keCOBGeFANQf/view
10. Bus MSM Ratu Pandora
https://drive.google.com/file/d/17GP34PkZn2KapgxR_h0KUxFRCj2p0rRk/view
11. JB3+SHD FACELIFT VOYAGER AGRA TRONTON MD
https://modbussid.co.id/bus/jb3shd-facelift-voyager-agra-tronton-md/
12. Bus Tunggal jaya Green Earth Full Anim
https://modbussid.co.id/bus/bus-tunggal-jaya-green-earth-full-anim/
13. Bus JRG K410 SG
https://modbussid.co.id/bus/bus-jrg-k410-sg/
14. NPM Sultan Class black Scania k360
https://modbussid.co.id/bus/bus-npm-sultan-class-black-scania-k360/
15. Bus Sugeng Rahayu SR2 Prime pada
https://www.mediafire.com/file/hr3gmznp4o4q20a/Sugeng+Rahayu+SR2+Prime.zip/file