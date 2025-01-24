Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025

Bintang Rizky , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:17 WIB
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025 (Ist)
JAKARTA - Bus Simulator Indonesia (BUSSID) semakin digemari para pemain game di Tanah Air. Salah satu fitur menarik yang membuat BUSSID begitu populer adalah kemampuannya untuk menggunakan MOD (modifikasi) yang memberikan pengalaman berkendara dengan bus-bus unik dan keren.

1. MOD BUSSID

Bagi yang ingin memperbarui pengalaman bermain BUSSID, berikut kumpulan MOD BUSSID terbaru 2025 yang dapat diunduh secara gratis melalui link resmi:

1. Bus JB5 UHD Scania K410iB 27 Trans pada 

https://drive.google.com/file/d/13W7sZRNGctbE2THuD_LzM

2. Bus JB5 SHD Kaca Tunggal Juragan 99 

https://drive.google.com/file/d/1xSmRWTq_s0ZRWCtUlEDIn4H0gmD39caB

3. SR2 XHD Prime Scania K410iB

https://modbussid.co.id/bus/sr2-xhd-prime-scania-k410ib/

4. JB3+ Voyager Angga Saputro Scania K410iB Polos

https://modbussid.co.id/bus/jb3-voyager-angga-saputro-scania-k410ib-polos/

5. JB3+ HDD Mesin Depan – Po. Haryanto

https://modbussid.co.id/bus/jb3-hdd-mesin-depan-po-haryanto/

6. Bus SR3 Ultimate Sahabat 

https://www.mediafire.com/view/guzje7py8cn3blm/SAHABAT_SR3_THIEN_TYPE_R_BY_RICOARTWORK.png/file?

7. Bus Jetbus 5 Tunggal Jaya Black Pink 

https://drive.google.com/file/d/1t3tbGElP9V_CIftyYu7sTYlt_W6ZTf-O/view

8. Bus JB5 MSM Fadel Pegasus 

https://drive.google.com/file/d/1FfO9GmpL69CuTYU1zCSpxVko5lqiqWRa/view

9. Bus JB5 Asyrof Casper 

https://drive.google.com/file/d/1efMEpLmSBWKgv4pgZgv_keCOBGeFANQf/view

10. Bus MSM Ratu Pandora 

https://drive.google.com/file/d/17GP34PkZn2KapgxR_h0KUxFRCj2p0rRk/view

11. JB3+SHD FACELIFT VOYAGER AGRA TRONTON MD

https://modbussid.co.id/bus/jb3shd-facelift-voyager-agra-tronton-md/

12. Bus Tunggal jaya Green Earth Full Anim

https://modbussid.co.id/bus/bus-tunggal-jaya-green-earth-full-anim/

13. Bus JRG K410 SG

https://modbussid.co.id/bus/bus-jrg-k410-sg/

14. NPM Sultan Class black Scania k360

https://modbussid.co.id/bus/bus-npm-sultan-class-black-scania-k360/

15. Bus Sugeng Rahayu SR2 Prime pada 

https://www.mediafire.com/file/hr3gmznp4o4q20a/Sugeng+Rahayu+SR2+Prime.zip/file

 

