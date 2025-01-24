Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Link Download Minecraft Gratis Java Edition Versi HP Terbaru

Bintang Rizky , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |10:05 WIB
Klik Link Download Minecraft Gratis Java Edition Versi HP Terbaru
Minecraft Java Edition.
A
A
A

JAKARTA - Minecraft adalah game legendaris yang sudah mendunia. Game ini menghadirkan kebebasan untuk mengeksplorasi, membangun, dan bertahan hidup di dunia yang sepenuhnya terbentuk dari balok-balok. Kabar baik bagi para penggemar, kini Minecraft Java Edition tersedia secara gratis untuk perangkat HP dalam versi trial resmi.  

Cara Download Minecraft Java Edition Gratis di HP

Untuk mencoba Minecraft Java Edition secara gratis, kamu bisa mengikuti langkah berikut:  

  1. Buka Google Play Store  

Pastikan perangkatmu terhubung dengan internet, lalu buka aplikasi Google Play Store di HP-mu.  

  1. Cari Minecraft Trial 

Ketik "Minecraft Trial" pada kolom pencarian, atau langsung klik link resmi berikut:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecrafttrialpe

  1. Instal

Klik tombol "Install" untuk mengunduh dan menginstal game ini di perangkatmu.  

  1. Mulai Bermain

Setelah instalasi selesai, buka aplikasi Minecraft Trial dan mulailah eksplorasi duniamu sendiri.  

Versi gratis ini memungkinkan pemain untuk merasakan pengalaman bermain Minecraft dengan beberapa batasan waktu. Meskipun begitu, fitur utama seperti mode survival, eksplorasi, dan pembangunan tetap bisa dinikmati. Kamu bisa bertahan dari serangan monster, mengumpulkan sumber daya, hingga membangun rumah atau bangunan lainnya.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174285//minecraft-NxKC_large.jpg
Klik Disini Link Gratis Download Minecraft 1.21.120.24 for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/16/3171326//incredibox-dbot_large.jpg
Ini Link Gratis dan Cara Download Incredibox 0.8.5 APK untuk Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167448//minecraft-EKql_large.jpg
Ini Link Gratis dan Cara Download Minecraft 1.21.110.26 APK Versi Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167424//hasil_template_brave_pink_hero_green_yang_tengah_viral-rtXQ_large.jpg
Klik Link Resmi Template Brave Pink Hero Green Lovable App dan Cara Ganti Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/326/3167162//minecraft-gQ1z_large.jpg
Link Download Minecraft Shaders 1.21.4, Bikin Dunia Minecraft Jadi Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/326/3166918//minecraft-rJvh_large.jpg
Link Gratis dan Cara Download Minecraft Story Mode Android
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement