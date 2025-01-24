Klik Link Download Minecraft Gratis Java Edition Versi HP Terbaru

JAKARTA - Minecraft adalah game legendaris yang sudah mendunia. Game ini menghadirkan kebebasan untuk mengeksplorasi, membangun, dan bertahan hidup di dunia yang sepenuhnya terbentuk dari balok-balok. Kabar baik bagi para penggemar, kini Minecraft Java Edition tersedia secara gratis untuk perangkat HP dalam versi trial resmi.

Cara Download Minecraft Java Edition Gratis di HP

Untuk mencoba Minecraft Java Edition secara gratis, kamu bisa mengikuti langkah berikut:

Buka Google Play Store

Pastikan perangkatmu terhubung dengan internet, lalu buka aplikasi Google Play Store di HP-mu.

Cari Minecraft Trial

Ketik "Minecraft Trial" pada kolom pencarian, atau langsung klik link resmi berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecrafttrialpe

Instal

Klik tombol "Install" untuk mengunduh dan menginstal game ini di perangkatmu.

Mulai Bermain

Setelah instalasi selesai, buka aplikasi Minecraft Trial dan mulailah eksplorasi duniamu sendiri.

Versi gratis ini memungkinkan pemain untuk merasakan pengalaman bermain Minecraft dengan beberapa batasan waktu. Meskipun begitu, fitur utama seperti mode survival, eksplorasi, dan pembangunan tetap bisa dinikmati. Kamu bisa bertahan dari serangan monster, mengumpulkan sumber daya, hingga membangun rumah atau bangunan lainnya.