Apple Hampir Capai Kesepakatan dengan Pemerintah, iPhone Bakal Segera Bisa Dijual di Indonesia?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:13 WIB
Apple Hampir Capai Kesepakatan dengan Pemerintah, iPhone Bakal Segera Bisa Dijual di Indonesia?
JAKARTA - Indonesia hampir mencapai kesepakatan dengan Apple Inc, membuka peluang baru untuk rencana investasi yang dapat mencabut larangan penjualan iPhone 16 di negara tersebut, kata menteri investasi Rosan Roeslani kepada Bloomberg News pada \Selasa, (21/1/2025).

"Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu masalah ini dapat diselesaikan", kata Rosan kepada Bloomberg Television di Davos, Swiss.

Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pemerintah Indonesia tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Syarat TKDN

Tahun lalu, Indonesia melarang penjualan iPhone 16 setelah Apple gagal memenuhi persyaratan bahwa ponsel pintar yang dijual di negara tersebut harus terdiri dari setidaknya 40% komponen buatan lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia, tetapi sejak 2018 telah mendirikan akademi pengembang aplikasi.

Bulan ini tawaran terbaru Apple senilai USD1 miliar kepada salah satu pemasoknya untuk mendirikan pabrik guna memproduksi airtag di negara tersebut ditolak oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menurut laporan Bloomberg.

 

