HOME OTOTEKNO TECHNO

Nonton Video Yandex Viral Korea Japan Terbaru Full Kualitas HD Tanpa Iklan dan Aman

Bintang Rizky , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:39 WIB
Nonton Video Yandex Viral Korea Japan Terbaru Full Kualitas HD Tanpa Iklan dan Aman
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Yandex merupakan salah satu browser asal Rusia yang cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia. Disamping mudah diakses, Yandex juga memiliki fitur mode turbo dan memiliki fitur keamanan bawaan, dan perlindungan anti-pishing serta Anti-Malware.

Yandex juga dapat memblokir cookie dari pihak ketiga secara deafult. Dengan begitu, hal ini membantu mencegah pengiklan untuk melacak pengguna di seluruh web, guna menjaga privasi.

Browser ini juga menawarkan tampilan antarmuka yang bersih dan minimalis bernuansa modern yang tentunya mempermudah pengguna untuk mengakses browser ini. Pengguna dapat mengakses pencarian cepat di beranda Yandex untuk mencari link favorit yang sering dikunjungi.

Banyak orang menggunakan Yandex sebagai alternatif untuk menonton video-video viral dari berbagai negara seperti Jepang dan Korea yang tidak dapat diakses di browser biasa. Yandex menjadi browser andalan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut adalah link untuk menonton video viral Korea dan Jepang di browser Yandex:

Link Menonton Video Viral Korea Jepang di Browser Yandex

Telusuri berita ototekno lainnya
