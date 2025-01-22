Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Status WhatsApp Bakal Bisa Otomatis Dijadikan Facebook dan Instagram Stories

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |17:15 WIB
Status WhatsApp Bakal Bisa Otomatis Dijadikan Facebook dan Instagram Stories
Status WhatsApp akan bisa otomatis dibagikan sebagai Instagram Stories.
JAKARTA - WhatsApp akan ditambahkan ke Pusat Akun Meta "dalam beberapa bulan ke depan", yang akan membuat pengguna dapat secara otomatis mengeposkan Status WhatsApp Anda sebagai Facebook dan Instagram Stories. Meta mengatakan bahwa pengguna juga akan mempermudah dan mempercepat proses masuk ke beberapa aplikasi milik perusahaan itu Meta dengan satu kali login.

Fitur Opsional

Menambahkan akun WhatsApp Anda ke Pusat Akun Meta akan menjadi opsional dan dinonaktifkan secara default. Namun, jika Anda memilih untuk melakukannya, Anda kemudian dapat mengontrol bagaimana dan di mana Anda ingin mengeposkan silang Status WhatsApp Anda - baik ke Facebook Story, Instagram Story, atau keduanya, demikian diwartakan GSM Arena.

Pusat Akun juga memungkinkan Anda masuk ke beberapa aplikasi milik Meta dengan akun yang sama. Di masa mendatang, Meta berencana menambahkan kemampuan untuk mengelola avatar, stiker Meta AI, dan kreasi Imagine Me Anda di satu tempat melalui Pusat Akun untuk semua aplikasi Meta.

Meta mencatat bahwa menambahkan WhatsApp ke Pusat Akun tidak mengubah fakta bahwa pesan dan panggilan WhatsApp Anda akan selalu dilindungi oleh enkripsi ujung ke ujung, yang berarti bahwa "tidak seorang pun, bahkan WhatsApp atau Meta, dapat membaca atau mendengarnya".

 

