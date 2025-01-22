Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Bakal Luncurkan Motor Sport dan Skutik Baru pada 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:04 WIB
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Sport dan Skutik Baru pada 2025
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Sport dan Skutik Baru pada 2025 (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Suzuki bakal meluncurkan 2 motor baru pada 2025. Keduanya diperkirakan meluncur pada semester pertama tahun ini. 

1. 2 Motor Baru 2025

Sales & Digital Marketing Head 2W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Christoporus Prasetyanto, menyebut pihaknya akan memberikan kejutan. Ia memberikan sedikit bocoran mengenai model dari kedua motor tersebut. 

"Dari proyeksi kami, akan ada kejutan berupa produk baru. Untuk produknya itu ada skuter matik dan mengisi segmen sport," kata Christoporus Prasetyanto di Jakarta, belum lama ini.

Walau tak memberikan penjelasan lebih lanjut, Christoporus menyatakan kedua motor itu akan meluncur pada semester pertama 2025. 

Diketahui, saat ini Suzuki menawarkan sejumlah model motor ke konsumen. Dari model tersebut, ada motor skutik dan motor sport. 

Motor skutik teranyar yang diluncurkan Suzuki adalah Brugman Street 125 EX. Motor yang masih diimpor utuh dari India itu diluncurkan pada 2024. 

Sementara Suzuki memiliki sejumlah model motor sport. Motor sport tersebut adalah Gixxer SF, Vstrom 250, serta GSX-150. 

 

