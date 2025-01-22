Mazda CX-80 Resmi Meluncur, Dibanderol Rp1,19 Miliar

JAKARTA - Mazda CX-80 plug in hybrid electric vehicle (PHEV) resmi meluncur di Indonesia, Rabu (22/1/2025). Mobil SUV premium itu hadir dalam 2 varian, yaitu Kuro dan Elite Edition. Mazda CX-80 dibanderol Rp1,199 miliar on the road Jakarta.

Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio mengatakan,Mazda senantiasa menghadirkan kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan performa terbaik, tetapi juga mampu menyentuh hati.

"Filosofi tersebut diwujudkan melalui The All-New Mazda CX-80. Sebagai Flagship Premium SUV dengan konfigurasi 6-seater yang dilengkapi teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle, The All-New Mazda CX-80 menetapkan standar baru dalam kategori SUV Mazda, memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pengguna, baik di Indonesia maupun global,” ujar Ricky Thio saat peluncuran CX-80 di Mazda Headquarter di Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

The All-New Mazda CX-80 dirancang berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu Elegant and Beautiful Design, Powerful and Direct Driving Feel, serta Exceptional Functionality.

Ricky menjelaskan, dengan mengusung ketiga pilar tersebut, The All-New Mazda CX-80 hadir sebagai wujud dari sebuah keutuhan.

"Sebuah kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan fungsionalitas, tetapi juga mampu memperkaya makna kehidupan penggunanya," ujar Ricky.