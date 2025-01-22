Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda CX-80 Resmi Meluncur, Dibanderol Rp1,19 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |16:46 WIB
Mazda CX-80 Resmi Meluncur, Dibanderol Rp1,19 Miliar
Mazda CX-80. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mazda CX-80 plug in hybrid electric vehicle (PHEV) resmi meluncur di Indonesia, Rabu (22/1/2025). Mobil SUV premium itu hadir dalam 2 varian, yaitu Kuro dan Elite Edition. Mazda CX-80 dibanderol Rp1,199 miliar on the road Jakarta.

Mazda CX-80 Resmi Meluncur

Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio mengatakan,Mazda senantiasa menghadirkan kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan performa terbaik, tetapi juga mampu menyentuh hati.

"Filosofi tersebut diwujudkan melalui The All-New Mazda CX-80. Sebagai Flagship Premium SUV dengan konfigurasi 6-seater yang dilengkapi teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle, The All-New Mazda CX-80 menetapkan standar baru dalam kategori SUV Mazda, memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pengguna, baik di Indonesia maupun global,” ujar Ricky Thio saat peluncuran CX-80 di Mazda Headquarter di Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

The All-New Mazda CX-80 dirancang berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu Elegant and Beautiful Design, Powerful and Direct Driving Feel, serta Exceptional Functionality.

Ricky menjelaskan, dengan mengusung ketiga pilar tersebut, The All-New Mazda CX-80 hadir sebagai wujud dari sebuah keutuhan.

"Sebuah kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan fungsionalitas, tetapi juga mampu memperkaya makna kehidupan penggunanya," ujar Ricky.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267//toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178178//toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-WMg8_large.jpg
Toyota Innova Zenix Jadi Mobil Hybrid Terlaris September 2025, HR-V Salip Fronx
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650//mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252//mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971//mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174843//mazda-aSko_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Mazda Siapkan Seluruh Model untuk Tes Drive
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement